Fury tolažil Joshuo, Wilder nasul sol na rane

Pred borbo med Anthonyjem Joshuo (22 zmag, 1 poraz) in Andyjem Ruizom (33 zmag, 1 poraz) so le redki pričakovali, da bo Američan mehiških korenin lahko nudil dostojen odpor favoriziranemu šampionu, kaj šele, da bi ga lahko premagal. A že od prvega gonga AJ ni deloval tako suvereno, kot smo ga bili vajeni in motivirani izzivalec je vse skupaj s pridom izkoristil. Joshua je sicer Ruiza poslal na tla v tretji rundi, a se je ta pobral in Britancu vrnil z obrestmi. Še v isti rundi ga je dvakrat zrušil, v drugem primeru ga je morda celo rešil gong ob koncu runde. Od tega trenutka je bila samozavest Joshue načeta, kar je Ruiz izkoristil. V sedmi rundi se je Joshua še dvakrat znašel na tleh, se sicer pobral, a po četrtem nokdavnu v borbi ni kazal pretirane želje po nadaljevanju borbe, ni upošteval navodil sodnika v ringu, ki je borbo prekinil.

Neuspeh je še kako 'razveselil' svetovnega prvaka po različici WBC Deontayja Wilderja. 'Bronasti bombarder' je namreč prepričan, da to dokazuje, da se ga je Joshua upravičeno izmikal. »Ni bil pravi šampion. Celotna njegova kariera je bila sestavljena iz laži, nasprotij in podarjenih stvari. Zdaj imamo dokaz, kdo je bežal pred kom,« je na svojem twitter profilu zapisal Wilder, ki je v svoji zadnji borbi že v prvi rundi ugnalDominica Breazealea, nato pa še dodal: "Najhuje, kar lahko storiš v življenju je, da se je**** predaš!" Veliko več sočutja do 'padlega' šampiona je pokazal samooklicani kralj Romov Tyson Fury. Tudi Fury se je spogledoval z borbo proti Joshui, a do nje ni prišlo, lani decembra pa je skupaj z Wilderjem uprizoril boksarsko poslastico, o kateri se bo govorilo še dolgo. "Imela sva svoja nesoglasja, a Anthony Joshua je skozi življenje spremenil svojo prihodnost. To je boks v težki kategoriji, te stvari se dogajajo. Spočij se, poberi se, spravi se k sebi in se vrni," je zapisal Fury, ki ga že čez dva tedna čaka spopad z nepremaganim Nemcem Tomom Schwarzem.