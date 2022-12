Fury ubranil naslov po verziji WBC

Tekma ni bila atraktivna na pogled, saj je Tyson Fury tehnično spretno izkoriščal svojo višino in s tem večji doseg. Derek Chisora je razdaljo sicer skušal skrajšati, a mu je Fury vsilil svoj slog borbe. Štiriintridesetletni Fury tako ostaja neporažen, na seznamu v profesionalni karieri pa ima 33 zmag, 24 jih je dobil predčasno, in neodločen izid z Deontayem Wilderjem. To je bila že tretja zmaga Furyja s Chisoro, ki ga je ugnal tudi leta 2011 in 2014, po pisanju nekaterih medijev pa naj bi zmagovalec z njo zaslužil vsaj 25 milijonov evrov.

"Kje je Oleksandr Usik?" je po tekmi zavpil Fury in s tem že nakazal, da si želi dvoboj z Ukrajincem, ki je prvak po kategorijah WBA, IBF, WBO in IBO. V preteklosti je bil Fury namreč tudi že prvak WBA, IBF in WBO, a teh naslovov ni branil.