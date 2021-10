Fury: Upal sem, da bo Joshua zmagal, a sedaj se osredotočam le na Wilderja

Po enem pomembnejših boksarskih obračunov tega leta, v katerem je Anthony Joshua izgubil proti Oleksandru Usyku, se je oglasil tudi prvak težke kategorije po verziji WBC Tyson Fury, ki bo prihodnji teden zaključil trilogijo z Deontayem Wilderjem. Priznal je, da je razočaran, ker njegov naslednji nasprotnik Joshua ni zmagal, a se sedaj z mislimi osredotoča samo na Wilderja.

Tyson Fury, ki ga le še dober teden loči do tretjega obračuna z Američanom Deontayem Wilderjem (ki si ga boste 10. 10., s pričetkom ob 3.00 zjutraj, lahko v živo ogledali na VOYO), je v pogovoru za britanske medije dejal, da je na vrhuncu svoje moči in da bomo prihodnji teden videli "najboljšega Tysona Furyja do sedaj". Fury bo v Las Vegasu želel ponoviti ali izboljšati izid obračuna iz lanskega februarja, ko je Wilderja ustavil s tehničnim nokavtom v sedmi rundi in mu odvzel šampionski pas po verziji WBC.

icon-expand Tyson Fury FOTO: AP

'Kralj ciganov' se v pogovoru seveda ni mogel izogniti vprašanjem o rojaku Anthonyju Joshui, a sedaj vsaj do druge polovice prihodnjega leta njunega obračuna ne bomo videli. Po porazu Joshue proti Oleksandru Usyku se zdi, da je kratko potegnil prav Fury, ki naj bi se že letos pomeril z Joshuo in mu poskušal odvzeti šampionske pasove po verzijah IBF, WBA, WBO in s tem postal nesporni prvak težke kategorije (ta ima v lasti šampionske pasove vseh štirih velikih organizacij, IBF, WBA, WBO in WBC, op. p.). Sedaj pa bo moral Fury počakati, da se Joshua in Usyk pomerita na povratnem obračunu in upati, da Joshua povrne izgubljene pasove. Seveda pa bo moral Fury pred tem svoj pas ubraniti proti Wilderju.

Fury je v pogovoru sicer priznal, da je v obračunu Britanca in Ukrajinca pesti držal za rojaka: "Upal sem, da bo Joshua zmagal, ampak ni in to ni moja stvar. Če sem gledal borbo? Seveda sem jo. Sem bil prizadet, da je Usyk zmagal? Ja, bil sem." Hkrati je dejal, da na to ni imel vpliva, zato se s tem ne obremenjuje, ter dodal še: "Edina stvar, s katero se ukvarjam ,je, kako premagati Deontaya Wilderja, ki je najbolj nevaren težkaš trenutno."

Boksarju iz predmestja Manchestra, ki se je poleti soočal tudi s koronavirusom, ki je povzročil prestavitev zaključka trilogije, samozavesti ne manjka, saj meni, da je najboljši težkaš na svetu: "Po mojem mnenju Wilder brez večjih težava premaga Joshuo, Usyka in vse ostale v kategoriji, ampak ne more premagati mene." Joshui je pred povratnim obračunom sicer dal kratek napotek: "Moj nasvet Joshui je, naj se povratne borbe loti na najboljši način, ki ga pozna, naj stopi naprej z dominantno nogo in začne udarjati." A ni želel komentirati, kaj poraz Joshue pomeni za nadaljnjo kariero sedaj bivšega prvaka in kaj to pomeni za njun obračun: "Jaz nimam nikakršnega namena spravljati se na nekoga, ki je na dnu; to preprosto ni moj stil. Spravljam se na tiste, ki jim gre dobro, na uspešne osebe, ne maram pa se spravljati na ljudi, ki so na dnu, po možnosti na najnižji točki življenja, mentalno nestabilni." O predstavi novopečenega prvaka Usyka je dodal še: "Usyk je opravil svoje delo, storil je točno to, kar je moral storiti in to je vse. Joshua pa še mora storiti, kar pač mora storiti."