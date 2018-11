Fury v življenjski formi, Wilder pa bo zaslužil več

Prvi december bo v Los Angelesu v znamenju mega boksarskega obračuna med svetovnim prvakom v težki kategoriji različice WBC Deonteyem Wilderjem in izzivalcem Tysonom Furyem. Britanec, ki je imel v zadnjih treh letih obilico težav z depresijo in prepovedanimi substancami, je znova našel ljubezen do boksa, prišel v življensko formo in je pripravljen, da se znova povzpne na boksarski tron.

VEČ VIDEOVSEBIN 03:16 Incident na novinarski konferenci pred borbo Deontaya Wilderja in Tysona Furyja 02:04 Iz 24UR: Wilder in Fury se bosta udarila za naslov prvaka