Fury trdi: Prejel sem telefonski klic za dvoboj s Tysonom

"V prvem trenutku nisem mogel verjeti lastnim ušesom. Nato so mi rekli, da se zanimajo za dvoboj Tyson Fury vs. Mike Tyson v humanitarne namene. Nisem okleval niti sekundo, takoj sem sprejel vabilo," je novinarju BT Sporta razkril visokorasli britanski boksar, ki je v nadaljevanju dodal, da se zaveda, da samo vabilo še ne pomeni dejanske potrditve obračuna, ki bi zagotovo - če bi do njega prišlo - požel veliko zanimanje medijev z vsega sveta.

"Iskreno povedano ne verjamem, da bo prišlo do mojega 'snidenja' s Tysonom. Čeprav po drugi strani trdno verjamem, da je Mike (Tyson, op. p.) odločen izpeljati nekaj borb. Že dvakrat se je v svoji karieri soočil z Evanderjem Holyfieldom in, če želita to storiti še tretjič, zakaj ne. Kdo sem jaz, da bom 'uničil' tako težko pričakovan dvoboj? Če sta oba pripravljena stopiti v ring, potem jima pustite, da izpeljeta tisto, za kar sta se dogovorila. To sta njuni življenji in ne moje," je še sporočil Tyson Fury, ki ga v začetku jeseni najverjetneje čaka še tretji dvoboj v zadnjih dve letih in pol proti ameriškemu rivalu Deontayju Wilderju.