Fury drugič ali Wilder prvič?

Boks: Fury vs Wilder 3

33-letni Britanec Tyson Fury in 35-letni Američan Deontay Wilder se bosta prihodnji vikend pomerila še tretjič. Njun prvi obračun decembra 2018 se je končal brez zmagovalca, drugega je februarja lani s tehničnim nokavtom v sedmi rundi dobil Fury in tako Wilderju zadal prvi poraz v profesionalni karieri. Sedaj bo enako poskušal storiti Wilder – Britancu bi rad zadal prvi poraz in mu odvzel šampionski pas organizacije WBC, ki ga je v njunem drugem obračunu izgubil.

Več sledi!