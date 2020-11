Fury: Wilder je zame zaključena zgodba

Spomnimo: Tyson Fury je februarja v izjemno zanimivem obračunu v tehnično-taktičnem smislu povsem zasenčil dotedanjega svetovnega prvaka težke kategorije po različici WBC Deontaya Wilderja in se tako še dodatno približal želenemu dvoboju z rojakom Anthonyjem Joshuo . "Bronasti Bombarder" (vzdevek Deontaya Wilderja , op. a.) je nedolgo zatem aktiviral pogodbeno klavzulo, ki mu zagotavlja novo, tretjo borbo, ki pa bi se morala odviti julija ob mogoči preložitvi za 90 dni v primeru višje sile (poškodbe ali nekega drugega izrednega razloga, op. a.). Omenjeni rok za organizacijo morebitnega tretjega obračuna med Furyjem in Wilderjem je torej že pred časom potekel, a se je stanje zaradi pandemije novega koronavirusa nekoliko spremenilo. Kot novi datum je bil določen 19. oktober, nato pa se je začelo govoriti o vnovični preložitvi borbe na 19. december, kar je razbesnelo samooklicanega "kralja Romov" (vzdevek Tysona Furyja , op. a.), ki je začel iskati novega nasprotnika.

V Furyjevem taboru so pojasnili, da se je rok za morebitni dogovor s taborom Deontaya Wilderja iztekel in da ima njihov varovanec vso pravico poiskati novega tekmeca. Tega naj bi našel vAgitu Kabayelu, s katerim bi se lahko britanski boksar pomeril že 5. decembra. Čeprav ekipa menedžerjev "bronastega bombarderja" dela vse v smeri, da do tretjega obračuna med omenjenima borcema vendarle pride, je dal Fury pred dnevi jasno vedeti, da je Wilder zanj zaključena zgodba.

"Deontay Wilder je s svojimi lažmi in metanjem polen pod noge v javnosti skušal oskruniti moj lik in delo. Če bi deloval podobno kot preostanek sveta, bi ga najverjetneje tožil za 100 milijonov dolarjev. Toda nisem ta tip človeka, želim si le spoštovanja in miru v pripravah na naslednji dvoboj. Kar se Wilderja tiče, pa je zgodba zaključena. Zaradi vsega, kar je izrekel na moj račun," je v pogovoru z novinarjem Garethom Daviesom dejal Tyson Fury.