Fury z novim izgledom šokiral svoje oboževalce: 'Premlatil bo Joshuo'

Z objavljeno fotografijo na svojem profilu na Instagramu (spodaj) je aktualnemu svetovnemu boksarskemu prvaku težke kategorije po različici WBC Tyson Furyznova uspelo šokirati svoje oboževalce, ki so tekmovali med seboj, kdo bo 'Kralju ciganov' podelil večji kompliment.

Kljub temu da datum in kraj prve od skupno dveh dogovorjenih borb med Anthonyjem Joshuo in Tysonom Furyjem še nista določena, je že zdaj jasno, da bi vanjo slednji lahko vstopil tako dobro pripravljen, kot v svoji dozdajšnji karieri še ni bil."Prenehal sem trenirati, saj sem trenutno na dopustu. Dnevno popijem od osem do 12 steklenic piva in ob tem nič ne jem. Vse kalorije, ki jih vnašam v svoje telo, so od zaužitega alkohola. In to je pravzaprav to. Dokler se določene stvari ne premaknejo z mrtve točke, bom treniral po občutku," je nedavno za iFL TV izjavil aktualni prvak po različici WBC. Čeprav je mnoge presenetil s svojim novim izgledom, pa pri nekaterih (razumljivo) obstajajo (veliki) pomisleki, ali bi ga lahko takšen režim (ne)treniranja pripeljal do tako dobrih rezultatov, kot jih je mogoče videti na pričujoči fotografiji.

"Niti slučajno ne spiješ 12 steklenic piva na dan. Lagal si, da bi Joshua čim prej sprejel ponudbo za borbo." "Nikoli doslej ga še nisem videl v takšni formi. To je noro. Premlatil bo Joshuo. Čeprav bi ga raje videl v malce drugačni fizični podobi, recimo takega, kakršen je bil v borbi z Deontayjem Wilderjem." "Prvak je videti vitek in osredotočen." "Kralj je v sijajni formi, razbil bo Joshuo." "Noro je, kako je videti ta tip."

To je le peščica komentarjev pod fotografijo na Instagramu, ki je povsem obnorela Furyjeve oboževalce.