Fury zbodel Joshuo in Wilderja: Samo izgovarjata se

Los Angeles je gostil prvi obračun med Furyjem in Wilderjem, ki pa se je končal brez zmagovalca.

V intervjuju za ameriški ESPN je 30-letni Tyson Fury povedal marsikaj zanimivega, največ pa je bilo seveda govora o naslednjih korakih borca iz Manchestra. "Ponovitev borbe se mora zgoditi. Ne more se skrivati do konca kariere," je Fury pozval Deontayja Wilderja, s katerim imata kar nekaj neporavnanih računov. Spomnimo, njuna lanska borba v Staples Centru se je po spornih sodniških odločitvah in burni reakciji občinstva končala brez zmagovalca. Oba borca sta bila po razglasitvi rezultatov mnenja, da sta si sama bolj zaslužila zmago.

Takrat dvoma o povratnem dvoboju skorajda ni bilo, so pa vse skupaj otežile pogodbe obeh borcev, ki jih imata podpisani z različnima medijskima hišama. Fury je nedavno podpisal z ESPN-om, medtem ko se je Wilder za tri borbe zaobljubil Showtimeu. To naj bi bil glavni razlog, zakaj se povratna borba ne bo zgodila že letos. Fury vseeno verjame, da bo le-ta napočila v prvih mesecih prihodnjega leta.

Hkrati se je "The Gipsy King" obregnil še na rojaka Anthonyja Joshuo, ki ga naslednja borba čaka 1. junija, ko se bo v New Yorku pomeril z Andyjem Ruizom: "Joshua bi moral nehati poslušati svojega agenta. Naj se pomeri z mano ali pa Wilderjem, šele potem ga bo težka kategorija začela spoštovati."