Fury znova 'ugriznil': Premagal sem Wilderja in tudi Joshuo bi, a te borbe žal ne bo

Čeprav se je težko pričakovano obračun med prvakom težke kategorije po verziji WBC Deontayjem Wilderjemin njegovim izzivalcem Tysonom Furyjem končal brez zmagovalca, pa so mnenja, ali je bila borba pravilno ocenjena s strani sodnikov, še vedno deljena. Takoj po borbi sta oba borca sebe razglasila za zmagovalca. Wilder je kot argument navedel to, da je kar dvakrat na tla ringa 'položil' britanskega izzivalca. Fury pa je prepričan, da je bil deset od dvanajstih rund boljši nasprotnik. Borca verjetno nikoli ne bosta prišla do skupnega jezika in sprejela, da se je borba v Los Angelesu končala brez zmagovalca. Odgovor o tem, kdo je boljši, pa bomo dobili na težko pričakovanem povratnem obračunu, ki naj bi se zgodil že to pomlad.

Medtem pa seveda že krožijo govorice, kdo se bo po povratni borbi pomeril z nespornim vladarjem težke kategorije Anthonyjem Joshuo, ki je trenutno prvak po kar štirih različicah (WBA, WBO, IBO in IBF). Boksarski promotor Eddie Hearn je že ob koncu lanskega leta naznanil, da se bo Joshua aprila letos na Wembleyju (najverjetneje) pomeril z zmagovalcem dvoboja Wilder - Fury, a ker zmagovalca ni bilo, morajo sedaj Joshui poiskati alternativo. Kljub temu, pa Fury ves čas trdi, da bo prav on tisti, ki se bo pomeril z nepremaganim rojakom in ga tudi premagal. "Wilderja sem že premagal in to je en borec manj na mojem seznamu. Sedaj bom premagal tudi Joshuo, če mi bo seveda dal priložnost, a mislim, da mi je noče dati. Se opravičujem, ker vas moram razočarati," je v pogovoru za BT Sport dejal Fury, ki je v svoji karieri neporažen, do neodločenega izida z Wilderjem pa je nanizal 27 zaporednih profesionalnih zmag."Joshua, četudi bi v vsaki roki držal kladivo, ne bi nikoli premagal Tysona Furyja. V njegovem taboru se tega še kako zavedajo, saj niso neumni," je nadaljeval samooklicani kralj Romov, ki je seveda prepričan, da je v Los Angelesu prav on zmagal dvoboj z Wilderjem, čeprav je kar dvakrat obležal na tleh ringa v Staples Centru.

"To je biznis in zaradi tega, ne bodo sprejeli borbe z menoj. V javnosti lahko na glas govorijo, da si želijo borbe z menoj, a sprejeli je ne bodo. Kot vselej, se bo boril z nekom drugim in ubranil svoje naslove," je še dodal Fury, ki je torej prepričan, da se ga Joshua boji. Fury je sicer v svoji karieri že večkrat dokazal, da je izjemen borec, katerega je zelo težko zadeti. Nenazadnje je leta 2015 končal dolgoletno vladavino Vladimirja Klička, potem je slavil po sodniški odločitvi.