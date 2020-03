Fury vse bližje zaključku kariere: Čakata me še dve borbi

Tyson Fury živi svoje sanje. Po izjemni zmagi v Las Vegasu, kjer je pošteno premikastil do tedaj še nikoli tako nebogljenega Deontayja Wilderja, uživa v krogu družine morda najlepše dni v svoji karieri.



S soprogo Paris in njunimi petimi otroki preživlja svoj prosti čas in se obenem udeležuje medijskih dogodkov. Eden od takšnih je bilo tudi zadnje gostovanje na britanski televiziji ITVv oddaji 'This Morning Show', kjer je med drugim priznal, da se profesionalna pot vrhunskega boksarja počasi, a vztrajno bliža h koncu. "Imam še dve borbi, nato pa bom začel intenzivneje razmišljati o stvareh, ki jih želim početi po koncu kariere. V profesionalnem boksu sem že 12 let, na tej poti sem doživel vse, kar lahko vrhunski športnik doživi, a ne obžalujem ničesar," je uvodoma dejal svetovni prvak v težki kategoriji po različici WBC in v nadaljevanju potrdil, da bo najprej na sporedu tretji dvoboj z Wilderjem, za piko na i izjemno uspešni karieri pa še britanski boksarski veledogodek, na katerem se bo pomeril z rojakom Anthonyjem Joshuo.