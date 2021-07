Covid-19 ogroža dvoboj Furyja in Wilderja?

Kot je poročal BBC, datum dvoboja zaenkrat ostaja enak, čeprav so posamezni mediji namigovali, da bi lahko obračun prestavili za kakšen mesec, ker je prišlo do okužbe s koronavirusom v "taboru" prvaka Furyja. Britanec se bo z Američanom pomeril za naslov prvaka po verziji WBC v težki kategoriji.

Februarja lani je prav tako v hazarderski prestolnici sveta, Las Vegasu, Tyson Fury premagal Deontayja Wilderja in osvojil naslov prvaka v težki kategoriji po verziji WBC. Po podpisu pogodbe obeh taborov je bil hitro predviden še tretji medsebojni obračun, a ga je koronska kriza neprestano prelagala. Dvoboj je sedaj načrtovan 24. julija v vegaški areni T-Mobile in kot kaže, bo tako tudi ostalo, poroča BBC, čeprav je tudi ESPN poročal, da bi bil dvoboj zaradi težav s koronavirusom lahko prestavljen na september.

Do okužbe je prišlo v Furyjevem moštvu v Las Vegasu, kjer se Britanec že pripravlja na dvoboj. Vendar, po posvetu z zdravniškim osebjem, so organizatorji odločeni, da načrtujejo dogodek tako, kot je bilo predvideno. "Spremljamo zdravstveno stanje Tysona in njegovega moštva in status dogodka se nič ni spremenil," so sporočili organizatorji dogodka podjetja Top Rank.