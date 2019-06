Furyeva želja naj bi se uresničila 2020, Whyte izziva: Moja mama bi nokavtirala Toma v prvi rundi

Gypsy King je že v prvi rundi nasprotnika ’obdelal’ z nekaj močnimi udarci v obraz, v drugi pa svoje delo dokončal. Sodniku tako ni preostalo drugega, kot, da reši Toma Schwarza in Tysona Furyja razglasi za zmagovalca.

Želja po revanši naj bi bila obojestranska. Fury in Wilder pa naj bi v ringu zaplesala šele naslednje leto.

Po številnih špekulacijah naj bi se želja Gypsey Kinga uresničila šele z naslednjim letom, septembra pa ga v MGM Grand Garden Areni čaka nova borba, nasprotnik zaenkrat še ni znan. Furyjev promotor Frank Warren je sicer priznal, da je želja po revanši obojestranska. Američan zaenkrat sicer ostaja modro tiho, so pa zato svoje občutke ob borbi izrazili nekateri Furyjevi stanovski kolegi.

Britanec je z novim zmagoslavjem še izboljšal svoj izkupiček, ta sedaj šteje 28 zmag in en remi. Tega je pred pol leta vknjižil na borbi s svetovnim prvakom Deontayem Wilderjem , Fury pa je po novi zmagi izrazil zahtevo po revanši.

"Moja mama bi nokavtirala Toma v prvi rundi"

Nekdanji šampion težke kategorije Joseph Parker ob predstavi Britanca ni skrival navdušenja. "Kakšen pečat! Vem, da Schwarz ni na nivoju Furyjevih nekdanjih nasprotnikov, a bil je pripravljen in dal je vse od sebe. Fury ima velik vpliv na Otoku, od te borbe naprej pa tudi v Ameriki. Veliko ljudi a obožuje saj ima izjemno karizmo. Je odličen govorec in doprinese veliko več kot le boks. To je šele začetek,"je Furyja pohvalil Novozelandec.

Po drugi strani pa je dogajanje v ringu Dilliana Whytea pustilo povsem hladnega. "Ne morem verjeti, da sem ostal pokonci zaradi te šale od borbe. Fury bi moral biti osramočen, da tako beži stran od mene in se bori s temi bedaki. Moja mama bi nokavtirala Toma v prvi rundi," je bil glasen borec z jamajškimi koreninami.

