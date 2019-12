Furyjev odziv na Joshuino "velikodušnost": Pričakujem te z 'odprtima rokama'

"Bilo bi lepo imeti aktualnega prvaka v svojem kampu. Resnično bi si želel tvojega sodelovanja v pripravi na dvoboj z Wilderjem, da ga končno premlatim. Upam, da si iskren v svoji nameri in ti ob tej priložnosti čestitam za zmagoslavno vrnitev na svetovni boksarski vrh. Pridi Joshua, pričakujem te z odprtima rokama," je bil Furyjev promptni odgovor na ponujeno pomoč s strani rojaka in hkrati velikega rivala Anthonyja Joshue, da sodeluje v pripravah samooklicanega 'Kralja Romov' na dvoboj z Deontayjem Wilderjem za naslov prvaka po različici WBC.



Torej, 22. februarja se nam obeta nov boksarski presežek v obliki dvoboja Tyson Fury -- Deontay Wilder, nato pa najverjetneje sledi obračun za otoški boksarski prestol. "Sparing s Furyjem ... Hm, ne nazadnje to počnem zaradi nabiranja izkušenj. Iz minulih napak sem se ogromno naučil in se še učim, mimogrede. Vsi pravijo, da se jim zdi nemogoče, da bi neposrednemu konkurentu pomagal v pripravi na dvoboj, a nihče ne ve, kako delujejo moji možgani. V ozadju vsega je načrt, ki ga nihče ne more razumeti," je v pogovoru za Sky Sports med drugim izjavil Joshua in Furyju vnovič sporočil: "Če potrebuješ pomoč, veš, kje me najdeš. Jasno, pod pogojem, da so tvoji načrti v skladu z mojimi. Na vsak način ti bom pomagal, da vrneš WBC-jev šampionski pas v Veliko Britanijo."