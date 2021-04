Furyjeva napoved za borbo z Joshuo: Pokazal bom, kdo je pravi moški

"Ta borba je bila zame izjemnega pomena pred nekaj več kot letom dni, ko je bil on (Anthony Joshua, op. a.) še neporažen. No, kmalu zatem pa smo ga videli povsem obnemoglega po nokavtu Andyja Ruiza. Do tega trenutka so ljudje mislili, da ima določene možnosti proti meni, zdaj pa mislim, da ne obstaja niti najmanjša možnost za kaj takega. Nenazadnje pa–obiščite boksarske forume in preštejte glasove. Kar 90 odstotkov napovedi govori v mojo korist," pa je v pogovoru za ESPN med drugim dejal Fury, ki je v isti sapi dodal, da obožuje izzive, še posebej takrat, ko ga večina že vnaprej odpiše.

"Menim, da me ne čaka preveč zahtevna naloga. Nekajkrat ga bom udaril v obraz, kar bo dovolj za zmago. Joshua nima največjega srca, tudi posebej odporen ni na močne nasprotnikove udarce, obenem pa ga je relativno enostavno zadeti. Pokazal bom, kdo je pravi in kdo lažni moški," je hudomušno pristavil samooklicani 'Kralj Romov'.