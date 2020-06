Gaethje prepričan: Po treh rundah bi sledil pekel, McGregor pa si tega ne želi

Pred Justinom Gaethjejem, ki je po 'koronapremoru' v izjemni borbi veličastno obračunal in posledično premagal Tonyja Fergusona, je bržčas najzahtevnejša preizkušnja v dozdajšnjem delu kariere. Če bo šlo vse po načrtih, bi ta odlični nokavter že jeseni kot začasni svetovni prvak UFC lahke kategorije moral napasti šampionski pas Habiba Nurmagomedova.



Toda v celotno zgodbo se je pred dnevi po že tretji napovedi zaključka kariere v zadnjem letu in pol vmešal nihče drug kot razvpiti Irec Conor McGregor, ki je javno kritiziral odločitev vodstva organizacije, da se sredi septembra v Abu Dabiju za naslov pomerita omenjena Nurmagomedov in Gaethje. "Pravzaprav mi ni jasno, zakaj bodo čakali tako dolgo na obračun med njima (Nurmagomedovom in Gaethjejem, op. p.), ko pa je vsem jasno, da ni prav nobenih možnosti za to. Sam sem imel boljši načrt, ki pa mu niso želeli prisluhniti. Karkoli sem predlagal, niso želeli poslušati, saj so s tem hoteli pokazati svojo moč. Najprej bi bilo bolje, da sva se za začasni naslov pomerila midva z Justinom (Gaethje, op. p.), nato pa bi napočil pravi trenutek za še večjo stvar," je po napovedi tretjega odhoda v športni pokoj za ameriške medije dejal kontroverzni McGregor.