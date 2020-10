Gaethje: Vsi že vnaprej slavijo Khabibovo zmago, počakajte še malo

"To, da so me že vnaprej odpisali, je tako ali drugače že od nekdaj njihov "modus operandi". Slišal sem, da je Dana White (predsednik UFC organizacije, op. p.) še pred najinim skorajšnjim dvobojem obljubil Khabibu Nurmagomedovu nove, velike stvari. A nihče ne vpraša za moje načrte. No, da boste vedeli, tukaj sem, da prekrižam vse možne načrte tako Khabibu, njegovemu menedžerju Aliju Abdelazizu,Dani Whiteu in ostalim, ki menijo, da bo najina borba enosmerni promet," je v pogovoru za Morning Kombat med drugim dejal Justin Gaethje, sicer začasni UFC prvak lahke kategorije, ki pravi, da ima realne možnosti za največji skalp v karieri.