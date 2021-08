Gane nokavtiral Lewisa in utišal Houston

V borilnem spektaklu UFC 265, v okviru katerega je sicer potekalo 13 borb, je bilo vse v znamenju zadnje borbe večera, ki je dala začasnega prvaka v težki kategoriji. Na razočaranje domačih navijačev je šampionski pas osvojil Francoz Cityl Gane, potem ko je v tretji rundi s tehničnim nokavtom odpravil ljubljenca domače publike Derricka Lewisa.

V okviru borilnega spektakla UFC 265 je potekalo 13 borb, vse pa je bilo v znamenju zadnje borbe večera in domačega borca Derricka Lewisa. Glavni del sta odprla Kitajec Song Jadong in Američan Casey Kenney. Po zelo tesnem obračunu je o zmagovalcu odločila deljena sodniška odločitev, ki je bila v prid 23-letnemu Jadongu, s čimer se Kenney ni strinjal. V protest se je zavihtel na rob oktagona in spodbujal žvižganje občinstva. Za mladega Jadonga je to že 17. zmaga v 24 profesionalnih dvobojih. Sledil je povratni obračun med Tecio Torres in Angelo Hill. Tako kot prvega leta 2015 je tudi tega dobila pet let mlajša Torresova, in to po soglasni sodniški odločitvi. Deseta na lestvici izzivalk je v izjavi po borbi dejala, da si želi borbo s tekmico na prvih mestih.

icon-expand Michael Chiesa in Vicente Luque FOTO: AP

V tretji borbi glavnega dela sta se pomerila peto- in šestouvrščeni izzivalec prvaka, Michael Chiesa in Vicente Luque. Po odličnem rušenju je bil Chiesa že zelo blizu podreditvi in zmagi, a se je Luque rešil, izkoristil trenutek Američanove nepazljivosti in ga z davljenjem prisilil v predajo. Po borbi je prvaka Kamaruja Usmana izzval, da se pomeri z njim, potem ko bo opravil s Colbyjem Covingtonom. Usman mu je na Twitterju že odgovoril, da je Luque prikazal odlično borbo in da bosta morda kmalu "zaplesala" v oktagonu.

V predzadnji borbi večera smo lahko videli obračun dveh 34 -letnih Brazilcev: bivšega prvaka peresne kategorije Joséja Alda in Pedra Munhoza. Precej izkušenejši Aldo je z dobrim gibanjem in udarci povsem nadzoroval potek borbe in tako po soglasni sodniški odločitvi tudi zmagal. S tem je dosegel že jubilejno 30. zmago v mešanih borilnih veščinah in tretjo zmago v štirih borbah, odkar je vstopil v bantamsko kategorijo. Po borbi je dejal le, da je njegov cilj osvojiti šampionski pas, na novinarski konferenci pa dodal, da bi se rad pomeril s povratnikom v oktagon, T. J. Dillashawom, saj borba za naslov še nekaj časa ne bo mogoča. Najprej se morata namreč še enkrat pomeriti prvak Aljamain Sterling in bivši prvak Petr Yan.

icon-expand Pedro Munhoz in Jose Aldo FOTO: AP

V težko pričakovani glavni borbi večera je ob glasnih žvižgih prvi v oktagon stopil francoski borec Ciryl Gane, nato pa ob krikih navdušenja in spodbude še domačin Derrick Lewis. Na stavnicah je za favorita veljal še nepremagani, a precej manj izkušeni Gane, ki je tudi precej bolj tehnično podkovan borec, a nesporni favorit polnega Toyota Centra je bil vseeno Lewis, ki lahko z enim udarcem nokavtira še tako trdoživega nasprotnika. Pred borbo je Lewis ves čas ponavljal, da potrebuje le en udarec, da pokonča borbo, in da ga nasprotnikov aktivni slog borbe ne moti. Gane pa se je zavedal moči Američanove desnice in ni skrival, da ga bo poskušal obdržati na razdalji in prikazati tehnično mojstrovino. Borba se je začela počasi. Gane je poskušal predvsem z nizkimi brcami, medtem ko je Lewis potreboval dobre tri minute, da je prvič sprožil. Prva brca Američana je zadela Francoza naravnost v ščitnik, ki varuje mednožje. Lewis se je proti koncu prve runde začel prebujati, a njegovi udarci niso zadeli cilja. Na drugi strani je Gane kar nekajkrat pošteno brcnil nasprotnika in nekaj sekund pred koncem runde zadel tudi močan direkt v Lewisovo levo oko. Druga runda je bila podobna prvi. Gane je bistveno več napadal, Lewis pa zgolj nekajkrat brcnil v Francozov blok. Ker je Američan izgubil prvi dve rundi, bi moral v tretji napasti, če bi hotel na koncu slaviti po sodniški odločitvi, a se je "Črna zver", kot je Američanov vzdevek, zanašala zgolj na nokavt.

icon-expand Derrick Lewis in Ciryl Gane med borbo FOTO: AP

Tudi tretjo rundo je bolje začel Gane in pridno "uničeval" Lewisovo levo nogo. Po treh minutah pa se je Francoz odločil, da je dovolj, in z levim direktom pošteno stresel Lewisa, ki se je mukoma branil ob mreži oktagona in dobil nekaj sekund odmora, ko mu je glavni sodnik Dan Miragliotta v usta vrnil izbiti ščitnik za zobe. Gane je po kratki prekinitvi nadaljeval serijo močnih udarcev in Lewis je nemočen padel na kolena. Francoz se ni ustavil in je udarjal po nemočnemu Lewisu, dokler ga ni ustavil glavni sodnik, ki je oznanil konec borbe.

Novopečeni začasni prvak UFC-jeve težke kategorije je takoj po borbi dejal: "Vau, to je malo čudno, sem zelo vesel in hkrati mi je neprijetno zaradi Lewisa, ki je izgubil pred domačimi navijači. Lahko me izžvižgate, ampak vas razumem ... Veliko ljubezni pošiljam Lewisu in navijačem." Dodal je še: "Zelo vesel sem in ponosen." Na vprašanje Daniela Cormierja, nekdanjega prvaka težke kategorije, ki je bil v vlogi komentatorja dogodka, kaj mu pomenita pas in dejstvo, da je postal prvi Francoz s šampionskim pasom organizacije UFC, je Gane snel pas, ga obesil na ramo trenerja Fernanda Lopeza in dejal: "Ta pas ni le moj, ampak je tudi pas mojega trenerja, moje ekipe in telovadnice, v kateri treniram (MMA Factory v Parizu)." Vprašanju o borbi z nespornim prvakom Francisom Ngannoujem, ki si jo je zagotovil z današnjo zmago, pa se ni pretirano posvetil in dejal le: "Lahko rečem samo: dajmo (let's go)."

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right