Gane nokavtiral Tuivaso in navdušil domačo publiko

UFC se je po skoraj treh desetletjih obstoja prvič ustavil v Parizu, prestolnici države v kateri so bile borbe v mešanih borilnih veščinah do leta 2020 ilegalne. Sedaj pa je pariška Accor Arena gostila prvi UFC-jev dogodek v Franciji, ki sta ga naslovila domačin Ciryl Gane in Avstralec Tai Tuivasa. Oktagon je z dvignjenima rokama zapustil Francoz, ki je v tretji rundi nokavtiral Avstralca in se pred domačo publiko razveselil še 11. profesionalne zmage. Posnetke borb si lahko kadarkoli ogledate na VOYO.

Navijači zbrani v Parizu so v glavni borbi večera dobili točno to, kar so si želeli: borbo tehnično dovršenega borca - Ciryla Gana in klasičnega 'pretepača' - Taija Tuivase. Francoz je ves čas nadziral razdaljo in Avstralca zdeloval z brcami ter direkti, vse bolj popularni 'Bam Bam' pa je vztrajno hodil naprej in poskušal zmanjšati distanco ter nato zadeti usodni udarec.

In v drugi rundi mu je skoraj uspelo. Minuto in 42 sekund pred koncem runde je Tuivasa Gana zadel z močnim desnim t.i. overhandom in ga poslal v nokdavn, a se je Francoz hitro pobral in se otresel nasprotnikovega pritiska in pred koncem runde zadal še nekaj močnih brc, ki so pošteno ranile Avstralca. V tretjo rundo sta nato kot posledica druge borca vstopila bolj previdno, veliko več uspeha pa je z brcami in s sprednjim direktom dosegal Gane. Ta je približno 40 sekund pred koncem runde začel odločilno kombinacijo s katero je Tuivasi ugasnil luči in navdušil domače občinstvo.

"Brez besed sem, samo poslušajte navijače! Če je imel kdo dvome o francoskemu občinstvu, sedaj ne dvomi več. Hvala, hvala, hvala vsem navijačem!" je po borbi dejal zadovoljni Gane, ki je bil presrečen, da je zmagal na UFC-jevem debiju v njegovi domovini. Ob tem je pokazal tudi veliko spoštovanja nasprotniku in mu celo podal mikrofon, da je lahko pvoedal nekaj besed: "Hvala Pariz! Prišel sem se borit, a danes ni bil moj dan ... čestitke brat moj!" je ob tem povedal Tuivasa.

icon-expand Ngannou in Gane sta se pomerila že januarja, po osdniški odločitvi pa je slavil Kamerunec

Kot pričakovano je 32-letni Francoz po zmagi dobil vprašanje o tem, s kom se želi pomeriti sedaj, na katerega pa ni dal konkretnega odgovora: "Vseeno mi je kdo, vse kar si želim je šampionski pas!" Vse to je v občinstvu spremljal tudi aktualni nesporni prvak težke kategorije Francis Ngannou, ki je z nasmeškom na obrazu pospremil zaključek borbe in izjavo nekdanjega trening partnerja sedaj pa velikeg nasprotnika Gana.

Whittaker odčital lekcijo Tuivasi V prvi rundi ni bilo veliko otipavanja, borca sta jasno pokazala, po kaj ta prišla v Pariz in se borila odločno. Nekoliko agresivnejši je bil Marvin Vettori, nekoliko bolj taktičen pa Robert Whittaker, ki je z brcami dobro zdeloval nasprotnikovo sprednjo nogo in zadeval s sprednjim direktom, zaradi česar je v očeh sodnikov verjetno osvojil uvodno rundo.

Drugo rundo je Vettori začel previdneje in takoj želel vsiliti klinč, ki pa se ga je Avstralec uspešno rešil in nadaljeval z odlično kikboksarsko predstavo, na katero Italijan ni imel pravega odgovora. Druga runda je šla zagotovo v korist nekdanjega nespornega prvaka in jasno je bilo, da je v tretji in zadnji Vettori potreboval zaključek. Tudi tretja runda je ponudila podobno predstavo kot prvi dve, po dobri minuti in pol pa je Whittaker tudi pošteno stresel Vettorija. Italijan še naprej ni našel pravih odgovorov in ne le to, minuto pred koncem borbe je Avstralec vpisal še uspešno rušenje in zakoličil njegovo usodo. Vsi trije sodniki so borbo pripisali Whittakerju, ki jo je odnesel praktično brez praske in po izjemni predstavi dejal: "Res sem vesel, spoštujem Vettorija, ni se vdal, čeprav sem ga velikokrat zadel," imena naslednjega potencialnega nasprotnika pa ni želel razkriti: "Ne glede na to, kdo je prvak, sem jaz najbolj nevaren borec v kategoriji, moje nasprotnike enostavno prisilim v to, da zasovražijo borbo. Ne vem kdo bo naslednji na vrsti, vedite pa, da vedno prežim na priložnost boriti se za naslov."

