Gane v petih rundah zanesljivo ugnal Volkova

Ciryl Gane je že na začetku prve runde prevzel pobudo in z razdalje nadziral potek borbe. Uspelo mu je nekaj dobrih brc, Aleksander Volkov pa ni imel pravega odgovora. Ruski borec je poskušal s protinapadi, a je bil kot po pravilu prepozen. Poznalo se je, da ima Francoz prednost zaradi hitrosti, šele proti koncu prvega dela pa je Volkov postal nevarnejši, ko se je tudi sam začel odločati za več nožnih udarcev.

V tretji rundi je 31-letnik iz La-Roche-sur-Yona stopil na plin in z nekaj atraktivnimi napadi potek obračuna nagnil sebi v prid. Volkov je bil vidno izčrpan in brez pravega odgovora – tako se je vsaj zdelo. Leto starejši Rus je namreč v četrti rundi ujel ritem in povezal nekaj čistih udarcev, ki pa Gana niso zamajali.

V zadnji rundi je Gane zoper pritisnil, Volkov se je dobro držal, a je bilo tedaj že jasno, kdo bo zmagovalec, saj je bila razlika v zadetih udarcih preveč očitna, da bi jo sodniki spregledali.

Za Rusa je bil to deseti spopad in tretji poraz pod okriljem organizacije UFC. Še pred tem sta ga ugnala Derrick Lewis in Curtis Blaydes. Na drugi strani je Francoz šele peti borec v zgodovini težke kategorije UFC, ki je kariero začel s šestimi zaporednimi zmagami. S tem dosežkom se lahko pohvalijo le še Randy Couture, Cain Velasquez, Junior Dos Santos in Francis Ngannou, ki so kasneje vsi postali prvaki te kategorije.

"Ponosen sem na ta dvoboj in na to, da sem oktagon delil z bojevnikom, kot je Aleksander Volkov. Bilo je težko, a potrdil sem, da sodim med najboljše na svetu. Naj se naslednje poglavje začne," je po zmagi na družbenih omrežjih zapisal Gane.