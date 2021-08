Gastelum v dvoboju z izkušenejšim Cannonierjem verjame v zmago

Kelvin Gastelum (29) je sicer poražen na zadnjih štirih od skupno petih borb, a to ni ustavilo 29-letnega borca, da po odpovedi Paula Coste sprejme vabilo predsednika vodilne organizacije mešanih borilnih veščin (UFC) Dane Whitea za dvoboj z osem let starejšim Jaredom Cannonierjem (37).

Čeprav stavnice ne govorijo v prid Gastelumu, omenjeni dvoboj v Apexovem kompleksu v Las Vegasu prinaša ogromno, kar tokratna tekmeca postavlja v kolikor toliko enakovreden položaj. Zmagovalcu te borbe se namreč odpirajo lepe možnosti za morebiten obračun za šampionski pas v srednje-težki kategoriji, v kateri že lep času kraljuje Israel Adesanya. "S člani mojega tabora smo še vedno prepričani, da spadam v svetovni vrh. Za mano sta dva meseca in pol trdega dela in odrekanja v želji, da v borbi s Cannonierjem dokažem, da še nisem za odpis. Kljub nekaterim bolečim porazom v preteklosti," je pred vse prej kot nezanimivim obračunom dejal Kelvin Gastelum, ki se z dejstvom, da bo vskočil kot zamenjava za Costo, niti najmanj ne obremenjuje. "Veste, dobil sem možnost boriti se z enim od najboljših borcev te kategorije v tem trenutku. Nisem dvomil niti trenutek, saj se želim vrniti na zmagovita pota. Nekaj tednov sem pridno treniral tudi z mojim dobrim prijateljem in nekdanjim dvakratnim UFC prvakom Henryjem Cejudom, ki mi je ogromno pomagal. Gre za izjemnega športnika, ki je neverjetno inteligenten. Veliko sem se naučil od njega," poudarja Gastelum in zaključuje:

"Cannonier je nedvomno odličen borec z zelo močnim udarcem. Toda vsak borec ima tudi šibkejše strani, kar bom na vsak način skušal obrniti sebi v prid. To ne bo nič takega, kar že nisem izkusil v oktagonu, zato verjamem, da se na koncu lahko veselim zmage."