Gaethje sporoča McGregorju: Odločil si se za lažjo pot, zato ne jamraj

"Conor (McGregor, op. p.), ne zveni lepo, ko se lažeš svojemu šefu. Delaš prav vse, da v javnosti ne bi izgledal kot kur**. Imel si svojo priložnost januarja, še izzival sem te nič kolikokrat, ti pa si se odločil molčati. Tudi moj agent me je vprašal, če si želim obračuna s tabo po dvoboju s Tonyjem Fergusonom. Toda, veš kaj, je*i se! Pravzaprav se nikoli dejansko nisi želel pomeriti z menoj, namesto tega si se odločil ubrati lažjo pot," je brez dlake na jeziku v odgovor na predhodno McGregorjevo objavo na Twitterju, s katero se je spravil nad prvega moža UFC-ja Dano Whitea, zapisal Justin Gaethje.

Spomnimo: kontroverzni Irec je pred dnevi z javnostjo delil razmenjavo sms sporočil s predsednikom organizacije, v katerem nekdanji svetovni prvak lahke kategorije očita Whiteu, da se ni držal dogovora pred izbruhom pandemije koronavirusa. V okviru tega naj bi se Gaethje z McGregorjem pomeril maja letos, a zaradi že znanih razlogov do omenjenega dvoboja ni prišlo. Nato se je Irec odločil stvari vzeti v svoje roke in se brez posredovanja UFC-ja dogovoriti za borbo proti Diegu Sanchezu. Sledila so, kot že zgoraj zapisano, medsebojna obtoževanja na relaciji White-McGregor, naknadno pa se jima je 'pridružil' še Gaethje, ki bo konec tega meseca na Fight Islandu v Abu Dabiju skušal s prestola sklatiti vladarja lahke kategorije Khabiba Nurmagomedova.

Zdaj ima McGregor v svoji beležnici zapisani dve imeni, s katerima se želi boriti v naslednjem obdobju. To sta legendarni Manny Pacquiao v boksarskem in Dustin Poirier v ekshibicijskem dvoboju.