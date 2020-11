Gervonta Davis z brutalnim aperkatom uspaval Santa Cruza

Boksarski dogodek, ki je prvič po dolgem času potekal pred gledalci (čeprav v omejenem številu) v Alamodomeu v San Antoniu, je postregel z razburljivimi zaključki. Prav vsi dvoboji, ki smo jih v živo prenašali na Voyo so se namreč zaključili z nokavtom.

Najprej je nase opozoril mladi Isac Cruz Gonzales (20-1-1), ki je v manj kot rundi odpihnil izkušenega Diega Magdalena (32-4). Nato je svoje povedal še Regis Prograis (25-1) z nokavtom v 3. rundi proti Juanu Heraldezu (16-1-1). V dvoboju za naslov prvaka superlahke kategorije po verziji WBA pa je z nokavtom v 7. rundi Mario Barrios (26-0) premagal pogumnega Ryana Karla (18-3).

Nato pa sta v ring stopilaGervonta Davisin Leo Santa Cruz. Boksarski strokovnjaki so že pred dvobojem napovedovali spektakularen obračun, izhajajoč iz poznavanja obeh borcev in "ujemanja stilov". Davis je začel relativno pasivno in poskušal Santa Cruza zvabiti v past, kjer ga je čakal z desnimi krošeji in predvsem levimi aperkati. Santa Cruz, ki je že uvodoma okusil Davisovo moč, se ni dal zmesti in je še naprej ostal zvest mehiškemu stilu - napredovanje in napad.

Amerški Mehičan je dobil prvi dve rundi, v tretji pa se mu je Davis prvič postavil po robu in preizkusil čvrstost svoje in nasprotnikove brade. Čeprav se je zdelo, da je Davis odkril način, kako streti Santa Cruza pa je nato v četri in peti rundi znova poskušal s kontra udarci in pa tudi napadi v telo. V šesti rundi pa se je odločil za nov napad. Pritisk, ki ga je izvajal na Santa Cruza je sicer imel za posledico to, da je Santa Cruz Davisu zadal nekaj uspešni udarcev. Toda borec iz Baltimorea je to vzel v zakup, saj je začutil, da Santa Cruzove moči pešanjo. Pred koncem runde je nato po odmerjenem odklonu v levo stran sledil peklenski aperkat Davisa, ki je Santa Cruza poslal v deželo sanj. Poraženi mehiški bojevnik je potreboval kar nekaj časa, da je prišel k sebi.