Davisa čaka spopad z neporaženim Garcio

Gervonta Davis vs Hector Luis Garcia

Za razliko od Dominikanca, ki se je v 2022 boril dvakrat, se je Davis v minulem letu boril le enkrat. Maja je v nabito polnem Barclays Centru ugnal Rolanda Romera in mu zadal sploh prvi poraz v profesionalni karieri (borbo lahko najdete v bogati zbirki VOYO). V letošnjem letu pa želi biti borec iz Baltimora bolj aktiven in se ima namen pomeriti vsaj trikrat. Davis ima tako že izbranega nasprotnika tudi za naslednjo borbo, ki naj bi potekala sredi aprila. Še drugič zapored se bo pomeril z Garcio, a tokrat v težko pričakovanem obračunu z nekaj let mlajšim Ryanom Garcio, s katerim morata poravnati besedni obračun, ki sta ga začela že pred nekaj časa.