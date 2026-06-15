Glavna favorita hudo pretepena pred očmi Trumpa

Težka kategorija le redko ponudi borca s takšno hitrostjo, inteligenco in elitno borbo v stoje, kot sta Alex Pereira in Ciryl Gane. Njun medsebojni obračun za naslov prvaka je bil napovedan kot šahovska partija na najvišji možni ravni, kjer že najmanjša napaka pomeni takojšen padec v temo". V dvoboju, polnem taktičnih zank, lažnih rušenj in bliskovitih izmenjav z razdalje, sta odločili Francozova neverjetna hitrost in kirurška natančnost prednjega direkta. Gane je dokazal, da pozna recept za brazilsko zver, in je ugasnil Pereiro v dvoboju, ki si ga bomo zapomnili za dolgo.

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Še preden se je sploh označil začetek prve runde, je bila napetost na južni trati Bele hiše na vrhuncu. Pereira je nepremično stal v svojem prepoznavnem, plemenskem gardu in dobesedno z očmi "požiral" Francoza, medtem ko je Gane sproščeno poskakoval na mestu in občasno pogledoval proti tekmecu. Pereira je borbo odprl s silovito visoko brco, Gane pa je nemudoma odgovoril z ostrim nizkim nožnim udarcem. Sledilo je vrhunsko merjenje razdalje dveh elitnih mojstrov v stoječi borbi, pri čemer sta oba pokazala bliskovito hitrost, netipično za težko kategorijo. Gane je odlično uporabljal svoj izjemen prednji direkt, s katerim je držal Pereiro na varni razdalji. Sredi runde je Gane presenetil vse s poksusom rušenja, vendar brez želenega učinka. Uvodna runda je tako zasluženo pripadla francoskemu borcu, ki je taktično zasenčil favoriziranega tekmeca. V drugo rundo je Pereira znova vstopil agresivno in jo odprl z novim poskusom visoke brce brez uspeha. Kmalu zatem je sledil ključni trenutek dvoboja. Gane je sprožil neverjetno močan, bliskovit prednji direkt, ki Brazilca zadela naravnost v obraz in ga podrla na tla! Francoz je v tem trenutku zavohal kri in krenil v silovit zaključek ter sprožil zastrašujoč plaz udarcev. Pereira je v teh trenutkih "visel na nitki" in je v klinču obupano poskušal upočasniti ter pomiriti podivjanega Francoza. Čeprav se je Pereira uspel pobrati na noge, je bila škoda nepopravljiva. Gane je nadaljeval s kirurško natančnimi udarci v vidno pretresenega Brazilca, ki je komaj stal na nogah in popolnoma izgubil tla pod nogami. Sodnik Herb Dean je videl povsem dovolj, skočil je med borca in upravičeno prekinil dvoboj.

Gaethje povsem "uničil" Toupruio

Ameriški borec Justin Gaethje je nasprotno vsem napovedim, analizam in stavnim kvotam pretepel Ilio "El Matadorja" Toupruio in mu odvzel šampionski pas. V tednih pred spopadom za naslov prvaka v lahki kategoriji se je med glavnima akterjema razvil precejšen spor. Predvsem po tem, ko je Gaethje omenjal Toupruijevo nekdanjo ženo, ta nestrpnost pa se je prenesla tudi v samo kletko. Spremljali smo namreč štiri runde brezkompromisne "vojne" v kletki, med katero je bil 29-letni špansko-gruzijski borec na začetku v boljšem položaju.

Justin Gaethje (desno) je nasprotno vsem napovedim in analizam brutalno obračunal z dozdajšnjim prvakom Ilio Toupruio (levo) in mu povsem zasluženo odvzel šampionski pas za prvaka v lahki kategoriji. FOTO: AP

A ko je osem let starejši Američan prestal ta začetni "vihar" tekmeca, je v nadaljevanju obračuna potek dogodkov povsem (pre)obrnil v svojo korist. Toupurio je dobesedno iznakazil do neprepoznavnosti in mu na koncu zadal prvi poraz v profesionalni karieri ter nasprotno vsem analizam, napovedim in pričakovanjem zasedel prestol prvaka UFC-jeve lahke kategorije! To je bila taktično vrhunska predstava Justina "Highlighta" Gaethjeja, pri kateri je maksimalno izkoristil svojo prednost v telesni moči oziroma v razponu rok, prav tako pa je unovčil svoje bogate izkušnje, medtem ko je ključno vlogo pri vsem skupaj odigralo – srce.

Ilia Toupruia jo je v dvoboju z Justinom Gaethjejem pošteno skupil. FOTO: AP