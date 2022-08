Gnidko v petih sekundah nokavtiral Piwowarczyka in postavil rekord v KSW-ju

Največja poljska organizacija mešanih borilnih veščin in ena največjih v Evropi se je znova ustavila v poljski prestolnici. Dogodek z zaporedno številko 73 sta naslovila sicer odlična kikbokserja Arkadiusz Wrzosek in Tomasz Sarara, ki pa sta račun poravnala po pravilih mešanih borilnih veščin. Večer poln presenečenj je z ekspresnim nokavtom, za katerega je potreboval le pet sekund, obelodanil debitant v KSW-ju Bogdan Gnidko.

Arkadiusz Wrzosek – Tomasz Sarara Borba se je začela povsem pričakovano, v slogu kikboksa. Wrzosekova začetna taktika je bila očitno, da z brcami zmehča nasprotnikovo sprednjo nogo, Sarara pa se je odločil za uporabo direktov. Po minuti in pol je Sarari uspelo Wrzoseka z desnico poslati v nokdavn, nato pa se je enostavno usedel na prsa nasprotnika in ga počasi začel zdelovati. Po več kot treh minutah parterne borbe je Wrzoseka rešil zvonec, ki je označil konec runde. V drugi rundi pa je Wrzosek oživel. Po minuti zdelovanja z brcami je Sararo spravil v resne težave. Čeprav se je debitant v mma-ju pri iskanju zaključka nekoliko iztrošil, je bil njegov nasprotnik še veliko bolj izmučen. Borba se je za nekaj časa preselila v parter, kjer pa se je videlo, da borcema manjka izkušenj. Če je Sarara prepričljivo dobil prvo, pa je Wrzosek prepričljivo dobil drugo rundo. V tretji rundi je bil tako kot v drugi precej aktivnejši Wrzosek, ki je tekmeca povsem zdelal in sodnik je le dobro minuto pred koncem borbe odrešil nemočnega Sararo. Wrzosek je po zmagi preskočil kletko in uspešen debi v mma-ju proslavil s svojimi navijači in sonavijači varšavske Legije.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Daniel Rutkowski – Reginaldo Vieira Domačemu borcu je hitro uspelo izkušenega Brazilca, ki se je nekoč boril tudi v UFC-ju, zrušiti na tla, a se je ta pobral in z levim direktom poskušal tekmeca obdržati na razdalji. Tudi drugo rundo je Rutkowski začel z uspešnim rušenjem, a v Vieirinem gardu enostavno ni bil dovolj učinkovit. Kljub glasni podpori poljskih navijačev Rutkowskemu ni uspelo najti zaključka, a je z dobro kontrolo borbo pametno pripeljal do konca in vpisal še drugo zmago pod okriljem KSW-ja. Radoslaw Paczuski – Jason Radcliffe Po dveh minutah uvodnega tipanja se je Radcliffe odločil za rušenje in ga tudi uspešno izvedel, a je Paczuski neudoma vstal. Nato pa je Poljak sprožil z desnim aperkatom in Britanca poslal v spanje.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Karolina Owczarz – Natalia Baczynska Edini dvoboj deklet na spektaklu je bil kot kaže namenjen temu, da se občinstvo nekoliko spočije. V borbi, ki ni ponudila veliko prave akcije, je zaradi večje aktivnosti po soglasni sodniški odločitvi slavila Owczarzeva. Ion Surdu – Krystian Bielski Surdu je že po pol minute borbe zadel z brco v glavo, a mu je Bielski vrnil z desnim krošejem. Moldavijec je v prvi rundi vpisal tudi eno uspešno rušenje, a se je Bielski hitro pobral in Surduja z močnim udarcem nekoliko stresel. Surdu je sicer prvo rundo preživel in jo z dobrim zaključkom v očeh sodnikov mogoče tudi dobil. V drugi pa je 'Drakul' povsem popustil. Bielski, ki je v borbo vskočil šele ta teden, je v drugi rundi potreboval le nekaj več kot minuto in pol, da je nasprotnika z udarci spravil na tla in sodnika prisilil, da borbo prekine.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Damian Piwowarczyk – Bogdan Gnidko Če ste v četrti borbi večera za trenutek zaprli oči, ste jo zamudili. Debitant v poljski organizaciji Gnidko je ob prvem kontaktu ujel Piwowarczykovo nogo in ga z desnico poslal v spanje. Ukrajinec je za premiero zmago in še osmo v profesionalni karieri (poraza še ne pozna) v KSW-ju potreboval le pet sekund in s tem postavil nov rekord organizacije.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Borys Borkowski – Dominik Humburger V tretji borbi večera smo videli še tretji zaporedni poraz favorita. Po uvodni izenačeni rundi je Humburger v drugi dominiral in Borkowskega po polovici druge runde tako dobro zdelal, da se Poljak enostavno ni mogel več braniti in sodnik je borbo prekinil.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Patryk Likus – Pascal Hintzen Likus je borbo otvoril z močno brco, nato pa Hintzena ranil še z dvema močnima udarcema ob njegovem poskusu rušenja. Po dolgem pat položaju ob ograji kletke ju je sodnik poslal narazen in Likus je znova poskušal distanco držati z brcami. V drugi rundi pa je prvič glasno počilo. Likus je Hintzena dobro zadel s t.i. letečim kolenom, a mu Nemec ni ostal dolžan. Hintzen je nato Likusa le uspešno zrušil na tla in mu hitro splezal na hrbet. Po šolsko je Poljaku najprej nevtraliziral desno roko in ga nato tudi zadavil.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Milosz Melchert – Carl McNally McNally je začel z borbo zelo sproščeno, a je prvi dobro z desnico zadel Melchert in nato nasprotnika kaznoval še s komolcem. Vseeno se je Severni Irec zbral in po štirih minutah Poljaku splezal na hrbet ter ga z bolečim t.i. neck cranck-om prisil v predajo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Seznam borb, ki si jih lahko kadarkoli ogledalte na VOYO: Težka kategorija: Arkadiusz Wrzosek – Tomasz Sarara (tehnični nokavt v tretji rundi) Peresna kategorija: Daniel Rutkowski – Reginaldo Vieira (soglasna sodniška odločitev) Srednjetežka kategorija: Radoslaw Paczuski – Jason Radcliffe (nokavt v prvi rundi) Ženska mušja kategorija: Karolina Owczarz – Natalia Baczynska (soglasna sodniška odločitev) Dogovorjena teža (82 kg): Ion Surdu – Krystian Bielski (tehnični nokavt v drugi rundi) Dogovorjena teža (97 kg): Damian Piwowarczyk – Bogdan Gnidko (nokavt v prvi rundi) Dogovorjena teža (83 kg): Borys Borkowski – Dominik Humburger (tehnični nokavt v drugi rundi) Peresna kategorija: Patryk Likus – Pascal Hintzen (podreditev v drugi rundi) Bantamska kategorija: Milosz Melchert – Carl McNally (podreditev v prvi rundi)