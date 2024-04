Neubranljivo 'leteče kolo' in zmaga brez priprav

Tudi četrti dogodek organizacije Golden Fight, v skoraj povsem polni dvorani Dražena Petrovića v Zagrebu, ni razočaral. Še posebej ne številčnih slovenskih navijačev, ki so bili priče odličnima predstavama Matije Koščaka in Saša Vorkapića. Slednji je v glavnem dvoboju večera v atraktivni borbi ugnal Karla Kedveša. Dogodek so sicer zaznamovali številni nokavti v šestih različnih polnokontaktnih borilnih disciplinah.

17 dvobojev v MMA, tajskem boksu, K1, extreme boxingu, boksu z golimi pestmi in 'klasičnem' boksu. Nabor borilnih disciplin, kot ga v regiji še ni bilo. Organizatorji so sicer imeli precejšnje težave s sestavljanjem borilnih parov, saj je v dneh in urah pred borbo zaradi poškodb nastop odpovedalo kar osem borcev. Toda prav za vse so našli zamenjavo. V petek zvečer je trener ob prihodu na treningu presenetil Matijo Koščaka iz Ivančne Gorice. "Včeraj sem prišel na trening, stopim v telovadnico pa mi trener pravi: Jutri imaš 'fight'. Gledam, kdo je za menoj in ugotovim, da ni nobenega. Vprašam ga, do koliko kilogramov, pa pravi do 80. Stopim na tehtnico pa vidim, da jih imam 85. Na koncu smo se dogovorili za vmesno težo, 82,5 kilogramov, kar mi je tudi uspelo. Zbil sem kilograme. Če Franci (trener op.a.) reče, Franci reče."

In tako se je slabih 24 ur za tem Koščak znašel pod žarometi v ringu sredi dvorane Dražena Petrovića in v treh rundah zlomil odpor Hrvata Blaža Krušelja. Prva runda je sicer minila v izmenjavi težkih udarcev obeh borcev, pri čemer sta oba 'popila' nekaj 'čistih na brado'. Toda Slovenec se je izkazal za precej bolj čvrstega, trpežnejšega in tudi tehnično bolj podkovanega borca. Razlika je postala očitna pred koncem tretje runde, ko se je izčrpani Hrvat znašel dvakrat na tleh. Na koncu sodniki niso imeli težav pri določanju zmagovalca.

Koščak je po borbi dejal, da niso imeli nobene posebne strategije. "Brez plana, brez priprav, tekmeca nismo analizirali. Treniramo sicer vsak dan, tako tajski boks, kot kondicijske treninge. Pripravljen sem vedno. Dal sem vse od sebe. Poskušal sem čim bolj poslušati svoj kot, delati s koleni in udarci v telo. Potrudil sem se, vem pa, da sem lahko še boljši," je povedal za Fajt386 in 24ur.com.

Na drugi strani zamenjav pa se je znašel Novomeščan Sašo Vorkapić, ki bi se v glavnem dvoboju večera moral pomeriti z 10. postavljenim kikboksarjem na svetu do 70 kilogramov Andrejem Kedvešem, vendar je ta manj kot 48 ur pred dogodkov borbo odpovedal zaradi hujše poškodbe oz. zdravstvenih zapletov. Nadomestil ga je njegov mlajši, 18-letni in kategorijo težji brat Karlo, sicer mladinski svetovni prvak. "Če si profesionalec ni važno, kako, kdaj, po kakšnih pravilih in s kom. Ko nastopiš v takšnih krogih, ni nič od tega pomembno. Pomembno je, da se pokažeš v najboljši luči," je zamenjavo komentiral Vorkapić.

Vorkapić je v dvoboj krenil brezkompromisno in tako vzpostavil diktat na potekom akcije v ringu. Kedveš, ki je že v prvi rundi prejel nekaj močnih udarcev z rokami, nogami in koleni pa kljub temu ni prenehal z iskanjem priložnosti za napad. Prva se mu je ponudila tik ob koncu prve runde, ko je v naletu prebudil občinstvo, kar pa je bilo premalo, da bi vknjižil prednost. Podobna dinamika se je odvijala tudi v drugi in tretji rundi, ko je Novomeščan poskušal še z nekaj atraktivnimi potezami, med drugim tudi z 'letečim kolesom' (cartwheel kick), sicer zaščitno znamko legendarnega tajskega borca Saenchaija. S to potezo je Vorkapiću celo uspelo odpreti večjo rano na čelu Kedveša, ki pa se kljub temu ni vdal in je nadaljeval s pritiskom. Slovenski borec si je zaradi izzivanja nasprotnika tudi prislužil več gromkih žvižgov z zagrebških tribun.

"Ko me boste videli v ringu, me boste vedno videli v elementu, vedno v toku. To je moj stil borjenja. Verjamem, da je moj stil unikaten, zato ker ga povezujem z 'muay femurjem' torej tehničnim stilom borjenja, ko borec zna pokazati raznolikost tehnik, hkrati pa zna tudi uživati v borbah. Od mene boste lahko še naprej pričakovali takšne borbe, v katerih bom užival in bodo uživali tudi tisti, ki cenijo tak stil," je dejal Vorkapić.

