Gole pesti bodo odločile o dveh naslovih prvaka

Po šestih borbah, v katerih prelivanja krvi zagotovo ne bo manjkalo, se bosta kot prvi za naslov prvakinje pomerili Britain Hart in Jenny Clausius. Hartova bo prvič branila šampionski pas, ki ga je osvojila septembra lani, ko je postal sploh prva prvakinje BKFC-jeve slamnate kategorije. Prvotno bi morala naslov prvakinje braniti proti prvakinji BKFC-jeve tajske podružnice Fani Peloumpi, a se je Grkinja poškodovala, zato je v borbo vskočila Jenny Clausius, bolje poznana pod vzdevkom Jenny Savage. Američanki sta se z golimi pestmi sicer že pomerili julija 2021, ko je s tehničnim nokavtom v tretji rundi slavila Hartova. To je bil za 'divjakinjo' do sedaj edini poraz v boksu z golimi pestmi, ki ga je sedaj še kako odločena maščevati.