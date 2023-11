Gole pesti bodo tokrat zapele v Sofiji, kjer se bo bori tudi Želva

Boks z golimi pestmi je prvinski, a zadnje čase vse bolj popularen šport, v katerem se večinoma merijo nekdanji profesionalni boksarji in borci mešanih borilnih veščin. Eden izmed takšnih je tudi slovenski borec Bojan Kosednar - Želva, ki se bo ta koned tedna pomerila na BKFC 54, borilnem spektaklu najmočnejše tovrstne borilne organizacije na svetu, ki se bo tokrat ustavila v Sofiji. BKFC 54 si boste lahko v petek v živo ogledali na VOYO, prenos se bo pričel ob 20.00.

Boks z golimi pestmi sam po sebi ni nič novega, saj je bil to v nekaterih kulturah povsem običajen način reševanja sporov, borba dveh mož z golimi pestmi pa je športna disciplina že vsaj od 17. stoletja, ko se pojavijo prvi zapisi o takšnih spopadih. Uporaba zaščitnih rokavic se je začela šele v drugi polovici 19. stoletja, a kljub temu se je boks z golimi pestmi ohranil predvsem na Britanskem otočju in v Ameriki, kjer so tovrstne športne dogodke prirejali vse do začetka prve svetovne vojne. V zadnjih nekaj letih pa ta borilni šport po zaslugi nekaterih organizacij, ki so spisale moderna pravila, postal novodoben šport, ki pa ni zgolj krvavo pretepanje, temveč vsebuje številne prepovedi, omejitve in sistem točkovanja. Največja organizacija na področju tega novega športa je ameriški Bare Knuckle Fighting Championship, ki bo konec tedna v Sofiji priredila borilni spektakel z zaporedno številko 54.

BKFC 54 FOTO: VOYO

V Areni Sofia bo na sporedu devet obračunov, slovenske ljubitelje borilnih veščin pa bo najbolj zanimal predzadnji, v katerem se bo pomeril slovenski borec Bojan Kosednar. Ljubljančan, ki je mnogim bolje poznan pod vzdevkom Želva, je eden najizkušenejših slovenskih borcev v mešanih borilnih veščinah in hkrati tudi eden izmed pionirjev tega športa v Sloveniji. Ljubljančan, ki ga mnogi poznajo tudi kot strokovnega komentatorja prenosov dogodkov mešanih borilnih veščin na VOYO, je pred nekaj manj kot dvema letoma postal sploh prvi slovenski borec, ki se je pomeril boksu z golimi pestmi. Pod okriljem srbske organizacije Megdan Fighting, ki se je v naši širši regiji prva odločila za organizacijo dogodkov boksa z golimi pestmi, se je takrat pomeril z vselej glasnim Vasom Bakočevićem.

icon-expand Bojan Kosednar vs Vaso Bakočević FOTO: Megdan Fighting

Tokrat pa se bo slovenski borec pomeril proti izkušenemu domačinu Georgiju Valentinovu, ki prav tako kot Želva, prihaja iz mešanih borilnih veščin. 30-letnik iz Stare Zagore je v večinoma bolgarskih regionalnih organizacijah zbral 22 zmag in šest porazov, tokrat pa se bo prvič meril v boksu z golimi pestmi, tako da ima slovenski borec v tem pogledu več izkušenj. Želva se na zanj zelo pomembno borbo, ki mu lahko prinese tudi dolgoročno sodelovanje z ameriško organizacijo, pripravlja v ljubljanskem Golden Gloves Gymu. O svojem debiju v neprizanesljivem športu nam je Želva povedal sledeče: "V borbi sem užival. Všeč mi je bilo to, da ni prostora za prazno nabiranje točk, saj nokavt vedno visi v zraku. Tega se zavedata oba borca in zato prostora za napake ni. Zame je bila borba v boksu z golimi pestmi velika sprememba. Moja disciplina so namreč mešane borilne veščine, kjer je praktično dovoljeno skoraj vse, tukaj pa sem bil omejen samo na delo rok. To me je malce zmedlo, kljub temu pa mi občutek same borbe ni bil tuj, saj na treningu ogromno spariram po pravilih klasičnega boksa in vem, kakšna je razlika v ročnih tehnikah, ko nosiš 'velike' boksarske rokavice, in takrat, ko imaš na rokah rokavice za MMA. Prav izkušnje iz MMA lahko zelo dobro izkoristim v boksu z golimi pestmi."

icon-expand Bojan Kosednar - Želva FOTO: Damjan Žibert

Pravila boksa z golimi pestmi Pri boksu z golimi pestmi gre v osnovi, kot že ime samo pove, za boks, pri katerem rokavice niso dovoljene. Borci imajo tako z zaščitnim trakom povita le zapestja in palce, členki pa morajo ostati odkriti. Tako kot pri boksu morajo borci obvezno nositi ščitnik za zobe, ščitnik za genitalije, boksarske hlačke in boksarske čevlje. Borba poteka v tako imenovanem kvadratnem krogu (izvirno squared circle). Gre za poseben ring, ki je sklenjen v obliki kroga, a hkrati kvadraten, ker vsebuje štiri kote (modri in rdeči kot ter dva nevtralna kota). Pred vsakim izmed barvnih kotov je na tleh tudi črta, na katero morata borca na poziv sodnika (prste na črto oziroma izvirno toe the line) stopiti pred začetkom vsake runde in počakati na znak 'pripravi členke' (izvirno knuckle up). Borbe v organizaciji Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) trajajo pet rund po dve minuti. Tako kot pri klasičnem boksu so dovoljeni le udarci z (zaprto) pestjo. Za razliko od klasičnega boksa pa se klinči ne prekinjajo prav hitro, ampak imata borca priložnost, da se z udarci prebijeta iz klinča. Če se tri sekunde ne zgodi nič, klinč prekine sodnik. V primeru nokdavna ima borec 10 sekund časa, da se pobere na noge. Če tekmec udari borca, ki je na tleh, sledi takojšnja diskvalifikacija. Če borec utrpi rano in mu kri odteka v oko, lahko sodnik za 30 sekund borbo prekine in v tem času poskušajo rano oskrbeti. Če je rana prehuda, je borba prekinjena in zmaga pripade tekmecu. Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko v živo ogledali na VOYO: Srednja kategorija: Rosen Dimitrov – Todor Zhelzyazkov Srednja kategorija: Bojan Kosednar – Georgi Valentinov Srednja kategorija: Ilyas Sadykov – Vladislav Kanchev Težka kategorija: Amer Abdulnabi – Kaloyan Kolev Srednja kategorija: Jedrzej Durski – Marian Dimitrov Lahka kategorija: Florin Lupu – Mahmoud Mando Peresna kategorija: Marco Giustarini – Veselin Ivanov Srednja kategorija: Ynus Batan – Mladen Iliev Srednja kategorija: Mehmet Ozer – Steve Pasche