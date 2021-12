Golovkin letos ne bo branil naslova srednjetežkega prvaka

Prireditelji boksarskega obračuna za naslov svetovnega prvaka v srednji kategoriji med branilcem naslova Kazahstancem Genadijem Golovkinom in Japoncem Ryoto Murato, ki bi moral biti 29. decembra v Saitami, so sporočili, da so morali dvoboj odpovedati oziroma za nedoločen čas prestaviti, poroča agencija AFP.

Razlog je dobro znan, japonska vlada je namreč v ponedeljek v strahu zaradi pojava novega seva koronavirusa zaprla meje za tujce. Že pred boksarskim dvobojem so Japonci odpovedali nekatera druga tekmovanja, tudi finale velike nagrade umetnostih drsalcev v Osaki. "Razočaran sem, a zdravje in varnost morata vedno biti na prvem mestu. Na vrnitev v ring bom moral še počakati, upam, da se bodo spomladi razmere izboljšale in da bo dvoboj takrat možen," je dejal Golovkin, ki ni boksal vse od decembra lani, ko je premagal Poljaka Kamila Szeremeto, ki se je v dvoboju štirikrat znašel na tleh. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Golovkin je v karieri dobil 40 od 42 dvobojev. Obe borbi, ki ju v profesionalni karieri ni zmagal sta bili proti nespornemu vladarju srednje in supersrednje kategorije Canelu Álvarezu, s katerim sta se septembra 2017 razšla brez zmagovalca, leto kasneje pa ga je Mehičan premagal po sodniški odločiti. icon-expand Genadij Golovkin - Saul Canelo Alvarez povratni obračun FOTO: AP Kazahstančev nasprotnik Ryota Murata, sicer olimpijski prvak iz Londona, je doslej v profesionalni karieri zabeležil 16 zmag in dva poraza, oba poraza pa je tudi maščeval.