Borilni športi

Golovkin novi predsednik svetovnega boksa

Rim, 23. 11. 2025 17.33 | Posodobljeno pred eno minuto

Svetovna boksarska zveza World Boxing, ki vodi amaterski boks, je dobila novega predsednika. Na kongresu v Rimu so delegati triletni mandat zaupali Genadiju Golovkinu, so sporočili z krovne zveze. Kazahstanec bo po prvem mandatu lahko zatem dobil še drugega, štiriletnega.

Genadij Golovkin, ki je bil edini kandidat za predsednika, je dvakratni svetovni prvak v srednji kategoriji, leta 2004 pa je osvojil tudi olimpijsko srebro. Golovkin je tudi predsednik domačega olimpijskega komiteja.

Genadij Golovkin
Genadij Golovkin FOTO: AP

"Privilegij je biti izvoljen za predsednika zveze. Toda to je šele začetek. Od danes naprej bodo športniki v osrčju vsake odločitve, ki jo bomo sprejeli. Na poti proti olimpijskim igram v Los Angelesu leta 2028 bomo vrnili zaupanje v olimpijski boks ter si zagotovili mesto na OI tudi nato v Brisbanu in naprej," je povedal Golovkin v nagovoru.

World Boxing, ki ima trenutno 125 članic, so sicer ustanovili aprila 2023 kot odgovor na suspendirano Mednarodno boksarsko zvezo.

genadij golovkin boksarska zveza predsednik
