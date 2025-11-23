Golovkin novi predsednik svetovnega boksa

Genadij Golovkin , ki je bil edini kandidat za predsednika, je dvakratni svetovni prvak v srednji kategoriji, leta 2004 pa je osvojil tudi olimpijsko srebro. Golovkin je tudi predsednik domačega olimpijskega komiteja.

"Privilegij je biti izvoljen za predsednika zveze. Toda to je šele začetek. Od danes naprej bodo športniki v osrčju vsake odločitve, ki jo bomo sprejeli. Na poti proti olimpijskim igram v Los Angelesu leta 2028 bomo vrnili zaupanje v olimpijski boks ter si zagotovili mesto na OI tudi nato v Brisbanu in naprej," je povedal Golovkin v nagovoru.

World Boxing, ki ima trenutno 125 članic, so sicer ustanovili aprila 2023 kot odgovor na suspendirano Mednarodno boksarsko zvezo.