'Gorila' odlično pripravljen na najpomembnejšo borbo v karieri

Trenutno najbolj vroči slovenski borec v mešanih borlinih veščinah Jakob 'Gorila' Nedoh je pred kratkim kot prvi Slovenec podpisal za ameriško organizacijo PFL, že v soboto pa ga čaka prva borba. 26-letni Koprčan nam je pred odhodom v Newcastle zaupal reakcijo na menjavo nasprotnika in predvsem kako dobro je pripravljen na debitantski nastop v eni izmed največjih MMA organizacij na svetu.

Kako so potekale priprave na borbo, kako pripravljenega se počutiš? Priprave na borbo so potekale odlično. Že takoj, ko sem konec januarja prejel ponudbo za PFL, smo se začeli intenzivno pripravljati. Takrat sem imel v glavi WFC, tako da sem naredil ene zelo dolge priprave in sem v bistvu vstopil v priprave s preveliko željo in že malo pretreniran. To je bilo šest tednov pred borbo, v pet tednov pred borbo pa se je pojavila ena mini poškodba, ki me je prisilila, da sem malo prilagodil priprave. Ampak smo poškodbo sanirali in na koncu se je izkazalo, da se je zgodila z razlogom in sem sedaj v najboljši formi v svojem življenju. Neverjetno se počutim, samo še kilograme 'zbijem' do petka in komaj čakam. Najraje bi kar prevrtel teh nekaj dni do borbe.

Si v nizu petih zaporednih zmag, vse si dosegel v prvi rundi, kako velik zagon ti daje to? Sem v dobrem nizu in rad imam atraktivne zaključke, ker vem, da to publika obožuje. Iskreno se mentalno počutim najboljše pripravljen do sedaj. Ne govorim tega sedaj zato, ker se grem boriti v PFL, ampak se dejansko po vseh dosedanjih borbah počutim najbolje pripravljenega. En del priprav smo tudi posvetili psihični pripravi, mentalno pripravljenost pa tudi treniram z izpostavitvijo ledeni vodi in mrazu, tako da smo dosegli res en nov nivo, ki se bo izrazil v soboto na borbi.

Najprej bi se moral boriti z Norvežanom Kennethom Bergom, po novem pa se boš pomeril z Italijanom Ricardom Nosiglio, ki ima profesionalni rezultat osem zmag in tri poraze. Kakšna je bila tvoja prva reakcija ob menjavi nasprotnika? V bistvu je Berg borbo odpovedal že dva tedna pred dogodkom, a mi trenerji zaradi tega, ker sem bil tako motiviran in v tako dobrem tempu treningov, tega sploh niso povedali, dokler PFL ni našel menjave. To se je zgodilo prejšnji torek, ko sem izvedel, da s bom boril z Ricardom Nosiglio. Berg je bil izmed vseh možnih borcev na papirju verjetno drugi najtežji borec, tako da sem priprave na borbo vzel zelo resno. Navsezadnje gre za najbolj pomembno borbo v moji karieri, tako da je to zame kot da se borim za naslov prvaka v UFC-ju. Novi nasprotnik na papirju deluje manj kvaliteten, a zavedam se, da je lahko zelo nevaren. Imam pa to srečo, da so mi ga v času korone ponujali za nasprotnika za nek dogodek v Rimu, tako da smo si ga že takrat pogledali in analizirali njegove borbe. Tako da se je vse lepo poklopilo.

Je menjava tekmeca kaj spremenila pri pripravi na borbo? Borec ni ne vem kako raznolik, ima nekaj specialk, ki smo jih analizirali in sva jih s Tomijem nato tudi vadila. V ponedeljek sva naredila tudi zadnji situacijski trening na fokuserjih in sva ugotovila, da v takšni formi še nisem bil, tako da komaj čakam, da lahko v soboto pokažem česa sem zmožen. Potem nekih večjih taktičnih sprememb niste naredili? Ne, tako ali tako smo trenirali vse aspekte mešanih borilnih veščin. Malo bolj smo se osredotočili na obrambo proti rušenjem in manj na obrambo proti brcam, ker veliko uporablja rokoborbo in malo brca. Dodali smo tudi nekaj obramb in konter, ampak plan je tako ali tako, da mu vsilim svojo borbo, da pritisnem nanj, če pa se borba preseli na tla, pa se znajdem tudi tam.

Pari četrtfinala evropskega turnirja PFL v poltežki kategoriji: Simeon Powell (Anglija, 7 zmag, brez poraza) – Mohamed Amine (Francija, 5 zmag, en poraz) Ricardo Nosiglia (Italija, osem zmag, trije porazi) – Jakob Nedoh (Slovenija, 5 zmag, en poraz) Anthony Salamone (Francija, 7 zmag, en poraz) – Daniel Ladero (Španija, 3 zmage, en poraz) Abdelah Er Ramy (Španija, 6 zmag, en poraz) – Madalin Pirvulescu (Romunija, 5 zmag, en poraz)

S kom vse si v pripravah na borbo treniral? Spariral sem z Miho Frlicem, Luko Podkrajškom in Markom Drmonjičem, oni so bili moji glavni sparing partnerji, z Matjažem Belšakom sem treniral rokoborbo, z Eliom Artičem tudi rokoborbo in pa borbo na tleh, potem pa sem treniral še z drugimi fanti iz TNT Gym-a. Všeč mi je, da sem lahko imel nekaj različnih sparing partnerjev, ki so se na meni menjavali vsako rundo in mi tako nudili res močen odpor.

Kako pa se ti zaenkrat zdijo pripravljeni Drmonjič, Podkrajšek in Frlic, ki se bodo čez dober mesec dni merili na WFC 25? So na odlični poti, brez poškodb in naj tako tudi ostane. Miha je nerealno močan fant, Luka je res napredoval v rokoborbi in parterju, Markotu pa se vidi, kako izkušen je. Po moji borbi se jim, v kolikor jo odnesem brez poškodb, kakor tudi nameravam, pridružim, in jim tudi sam pomagam pri pripravah na WFC. Moramo sodelovati, drugače v tako majhni državi ne gre.

Kdaj te čaka pot v Newcastle? V sredo zjutraj letim iz Zagreba skupaj s Tomijem, v soboto pa se nama pridruži še preostanek ekipe. Všeč mi je, da nas bo več, da mi bodo vsi pomagali, da bom jaz čisto razbremenjen in verjamem, da bo to top izkušnja. Verjetno te pred samim tehtanjem in borbo čakajo še medijske obveznosti, si le novinec v PFL? Res je. Mislim, da me čaka slikanje, tiskovna konferenca, odprti trening in verjetno še kaj. Tudi tega se veselim, čeprav potem, ko bom zbijal še zadnje kilograme mi to ne bo najbolj po godu, ampak tako pač je.

Kdo vse bo v soboto v tvojem kotu? Mislim, da bodo to Tomi, Toni in Dejan, ostala ekipa pa me bo verjetno spremljala s tribun. Če se ravno pogovarjava o kotu borca, nedavno si bil tudi sam v kotu enega izmed tvojih varovancev, kakšna izkušnja je bila to zate? Mogoče tokrat ni bil pravi čas, ker sem jaz z glavo že pri svoji borbi, ampak sem vseeno izpolnil željo Aljažu, ki si je zelo želel borbe. Ampak vseeno, izkušnja je bila zanimiva, bi pa rad, da se naslednjič res pripravimo tako kot se zagre. Z majem se začenjo Vikingi, kar je super priložnost za mlade borce, da si naberejo izkušenj in si tako lažje zgradijo kariero. Tako da ja, dobra izkušnja, čeprav moram reči, da sem bil skoraj bolj živčen v kotu, kot če bi se sam boril.

Mogoče vprašanje še ni na mestu, ampak se vidiš po koncu kariere v trenerski vlogi? Ja, to je ena od opcij. V bistvu to počnem že sedaj, čeprav se bom v tem letu maksimalno posvetil svoji karieri. Tako da ja, nikoli ne reči nikoli, mogoče bom nekoč imel svojo telovadnico, svoje borce, bom vodil seminarje, zakaj pa ne. Trenerstvo mi je všeč, lepo mi je predajati znanje drugim ljudem, da lahko nekaj novega naučiš mi je res zakon, za to sem se tudi šolal in imam že kar nekaj prakse, tako da me to veseli in bom verjetno delal nekaj v povezavi s tem.