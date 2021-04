Grozljiva poškodba nesrečnega Weidmana na UFC 261

Chris Weidmanin Uriah Hall sta se pomerila v drugi predborbi večera. Njun dvoboj pa je trajal vsega 17 sekund. Nesrečni 36-letnik iz New Yorka si je namreč že na samem začetku po brci in veliki smoli, saj je nasprotnika zadel naravnost v koleno, zlomil nogo. Občinstvo, ki je napolnilo dvorano v Jacksnovillu na Floridi, je v hipu obnemelo, tudi Hall, ki je po poškodbi nasprotnika vpisal 17. zmago v karieri, pa ni mogel verjeti, kaj se je zgodilo.

Prav zato svoje zmage športno ni proslavljal, temveč je vidno šokiran kar nekaj časa klečal na tleh sredi oktagona, še pred tem pa ga je moralo tolažiti celo osebje iz njegovega kota.

Zanimivo pa je dejstvo, da je bil Weidman enkrat že priča podobni poškodbi, le da je bil na drugi strani oktagona, ko jo je decembra 2013 na medsebojnem obračunu staknil Anderson Silva. Je pa Američan tedaj odreagiral bistveno manj športno, kot je to storil Hall, saj je svojo zmago celo proslavljal.