Grozljive scene v kletki: borcu 'odletel' del prsta, nato se je začelo iskanje ...

Jeklena volja in neizmerna želja po zmagi so besede, s katerimi bi lahko opisali karakter kanadskega borca ruskih korenin Hetaga Plieva. Kljub temu da mu je med borbo odletel del levega prstanca, je želel nadaljevati borbo in dokončati delo v kletki. "Zgodilo se je v drugi rundi. Čutil sem, da mi je prst počil. On je še naprej vlekel mojo rokavico in prst se je prelomil. Nadaljevala sva boj. Ko sva končala rundo, sem uvidel, da mi iz prsta štrli kost. Želel sem se boriti dalje, ker sem čutil, da 'imam tega tipa'. Toda vse skupaj je opazil zdravnik in prekinil borbo,"je za ESPNtorkovo dogajanje v Filadelfiji v sklopu CFF-ja (Cage Fury Fighting, op. p.) opisal nesrečni Pliev.