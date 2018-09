Grožnje za Joshuo s Kitajske?

Pisalo se je leto 2012, ko sta se Anthony Joshua in Zhang Zhilei prvič srečala v ringu. V četrtfinalu olimpijskih iger v Londonu je tako Britanec na poti do zlata porazil tudi Kitajca, ki se še danes z grenkobo spominja bolečega poraza. Prav zato je prepričan, da je napočil čas za povratni obračun, sploh če želi Joshua svojo popularnost razširiti tudi na azijski trg.

Čeprav Zhilei zadnja leta živi v New Yorku je odločen, da lahko pomaga Britancu odkleniti vrata na nove trge. Joshua seveda ne skriva svoje velike želje, da bi se boril širom sveta, če pa bi se pojavila ovira, se bo Zhilei z veseljem pomeril tudi na zahodu. "Vedno se bori v Veliki Britaniji. Če torej ne želi poleteti na Kitajsko, se bova pomerila v Ameriki," je prepričan Kitajec, ki ne vidi ovire na poti do izpolnitve cilja. Kot je namreč povedal, mora poraziti najboljšega, če želi postati najboljši. "Pripravljen sem stopiti naprej in se boriti z najboljšim," je povedal Zhilei, ki spoštuje dosežke boksarskega superzvezdnika Joshue: "Spoštujem ga, tako kot borca kot tudi kot osebo. Ima veliko moči in vrlin, pa tudi pravega športnega duha."