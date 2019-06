'Gypsey King' spodbodel Joshuo in obljubil: To bo epsko!

Do zdaj še neporaženega Toma Schwarza čaka največji preizkus na njegovi šestletni boksarski poti. V ringu ga čaka Tyson Fury , ki pred borbo uživa v soju žarometov. Tudi tokrat je s svojimi besedami zabaval novinarje in javnost opozoril, da se obeta nova epska poslastica.

Pri tem se ni pozabil obregniti ob svojega velikega tekmeca Anthonyja Joshuo, temu je pred dnevi boleč poraz zadalAndy Ruiz Jr. in mu ob tem ukradel vse šampionske pasove. Fury si česa takšnega ne sme privoščiti, tega se dobro zaveda tudi sam.

"Prejšnji teden smo se lahko prepričali, da se nikogar ne sme podcenjevati,"je opozoril ’Gypsey King’ in nadaljeval, "to je težka kategorija in Schwarz ve, da bo, če me premaga, preskrbljen do konca življenja. Postal bo multimilijonar, pristal bo na naslovnicah časopisov. Vse njegove sanje se bodo uresničile."