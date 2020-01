Habazinova motivirana: Proti Shieldsovi za trenerja Bashirja in vso Hrvaško

Borba med Claresso Shields (9 zmag, brez poraza) in Ivano Habazin (20 zmag, 3 porazi) je bila že dvakrat odpovedana, v noči na soboto pa se bosta tekmici le udarili v ringu. Dvoboj bo še dodatno zanimiv zaradi incidenta, ki se je zgodil oktobra lani. Shieldsova in Habazinova bi se morali udariti v mestu Flint, v zvezdni državi Michigan, kjer je ameriška šampionka odraščala. A zapletlo se je še pred tehtanjem. Trener Habazinove James Ali Bashir se je namreč sporekel s sestro Shieldsove, nato pa ga je zahrbtno napadel njen 28-letni brat Artis J. Mack . Bashir je nezavesten obležal v mlaki krvi in je bil prepeljan v bolnišnico, borba pa je bila, kljub temu, da so v taboru Shieldsove lobirali, da do tega ne bi prišlo, odpovedana.

Za razliko od prejšnjih priprav, je Habazinova večino teh opravila v domovini. "Pred vsako borbo se izoliram, tako da to ni nič novega. A tokrat sem se še malo bolj, saj gre za največjo borbo moje kariere. Zaradi nižjih stroškov sem se pripravljala na otoku Krk, saj imam tam zagotovljeno namestitev za celotno moje moštvo in sparing partnerje. Priprave niso bile bistveno drugačne od prejšnjih. Edina nova stvar je trener in slog boksa, ki ga bom tokrat uporabila. Trenirali smo nekatere novosti in komaj čakam, da pokažem vse, kar znam. Zaključili smo s sparingi, ki so trajali pet tednov. Počutim se dobro, počutim se popolno. Sem v najboljši formi doslej. To je to," je še povedala Habazinova, sicer tudi dobra prijateljica slovenske boksarke Tanje Ovsenik.

Hrvatica verjame, da ji lahko v borbi kariere uspe presenečenje in na kolena spravi dvakratno olimpijsko prvakinjo, ki med profesionalkami poraza sploh še ne pozna: "Imam občutek, da se borim za Jamesa Alija Bashirja. Borim se tudi za svojo domovino. Želim, da je Hrvaška ponosna name. Ničesar ne želim napovedovati. Najpomembnejše je, da smo v teh nekaj mesecih svoje delo opravili dobro in sestavili pravo taktiko. Imela sem odlične sparing partnerje in zares zelo težke sparinge. Trenirali smo nekaj različic, ki jih bomo po potrebi spreminjali. Vse bo odvisno od tega, kako se bo borba začela. Prejela sem veliko sporočil vzpodbude, zaradi česar sem za priprave tudi ostala na Hrvaškem. Obkroža me pozitivni duh in imam samo en cilj. To je zmaga."