Hrvaška boksarka želi nokavtirati olimpijsko in svetovno prvakinjo

Nasprotnici za ženski boksarski tron po različicah WBC in WBO bi se morali pomeriti že dvakrat, vendar sta bila dvoboja predstavljena. Nazadnje, lanskega oktobra, zaradi incidenta, v katerem je brat Shieldove napadel trenerja Habazinove Jamesa Alija Bashirja. Habazinova si je morala zato poiskati novega trenerja, to je Steven Upsher Chambers, saj Bashir še ni povsem okreval po napadu.

Tudi na zadnji novinarski konferenci in uradnem tehtanju med nasprotnicama ni manjkalo grdih pogledov in nesremnih besed. Tridesetletna Habazinova ima sicer 20 zmag in tri poraze, šest let mlajša Shieldova, dvakratna olimpijska prvakinja, pa je po devetih profesionalnih obračunih še neporažena.