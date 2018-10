Habib ima le en pogoj za borbo z Mayweatherjem: prizorišče

Nurmagomedova (na fotografiji levo) so ob povratku v Rusijo sprejeli kot kralja, še posebej v domačem Dagestanu.

Uradna potrditev borbe med Floydom Mayweatherjem jr. in Habibom Nurmagomedovomje iz dneva v dan bližje. Rus je na UFC 229 brez težav opravil s slovitim izzivalcem, Ircem Conorjem McGregorjem, in nato prek Instagrama izzval ameriškega boksarja, ki se je pred dobrim letom vrnil iz pokoja in ohranil svoj nepremagljivi niz v boksarskem obračunu z McGregorjem.

Mayweather jr. je hitro sprejel izziv Nurmagomedova, ki mu je prek izvršnega direktorja Mayweather Promotions Leonarda Ellerbeja pred dnevi sporočil, da je "kralj džungle samo en" in da je pripravljen na spopad.

'Nočejo mi izplačati denarja'

"A ne v Las Vegasu. Nočejo mi izplačati denarja,"je Nurmagomedov včeraj pozno zvečer pristavil na Instagramu. Razlogi seveda tičijo v dogodkih, ki so se v lasvegaški dvorani T-Mobile Arena zvrstili takoj po njegovi zmagi nad McGregorjem, ko je skočil iz oktagona in se spopadel s člani Irčeve ekipe.

Nevadska atletska komisija je odprla uradno preiskavo dogodkov in še vedno zadržuje dva milijona dolarjev (1,72 milijona evrov), ki bi jih moral po zmagi nad McGregorjem dobiti Nurmagomedov. Rus se, več kot očitno, noče vrniti v Nevado.