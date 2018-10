Habib in McGregor podrla rekord ogledov, za 'nagrado' obema suspenz

Analitiki so že ugotovili, da je bilo prodanih nekaj malega manj kot 2,4 milijonov ogledov. Slaba dva milijona na tradicionalen, televizijski način, 470.000 do 480.000 pa preko internetnih prenosov. Prejšnji rekord je znašal 1,5 milijona nakupov ogledov za dogodek UFC 202, ko sta se borila Conor McGregor in Nate Diaz .

McGregor ostaja izjemna blagovna znamka UFC-ja, saj je zdaj udeležen na prvih treh dvobojih, ko je govora o največ ogledih. Prvi dvoboj, na katerem ni McGregorja, je obračun med Brockom Lesnarjemin Frankom Mirom, ki je prodal 1,3 milijona evrov ogledov.

Borbo med Habibom in McGregorjem si lahko ogledate TUKAJ.

Analitiki še pišejo, da se številk ne da primerjati z boksarskimi obračunu, vsekakor pa je dvoboj po številu plačanih ogledov zaostal za obračunom Mayweather vs. McGregor, Mayweather vs. Pacquaio in Mayweather vs. Oscar de la Hoya.

Za ’nagrado’ sta si oba borca prislužila začasni suspenz, zaradi dogodkov po obračunu na UFC 229. Spomnimo, tedaj je Habib Nurmagomedov preskočil oktagon in se spravil na Irčevo ekipo, McGregor pa je provociral Habibovo ekipo, ta pa mu ni ostala dolžna in se ga lotila kar s pestmi. Nevadina športna komisija je odločila, da sta oba borca suspendirana, a ne več kot 10 dni. Na naslednjem zasedanju komisije, ki bo v Las Vegasu 24. oktobra, bo komisija glasovala o nadaljnjem morebitnem suspenzu za oba borca.