Habib: Islam lahko v tem trenutku pokonča Poirierja in napade Oliveiro

V nedeljo zgodaj zjutraj po slovenskem času (4.00) ljubitelje borilnih veščin na VOYO čaka nova poslastica. V oktagonu se bosta v borbi večera v lahki kategoriji udarila Islam Mahačev in Thiago Moises. Pomembno vlogo v Las Vegasu pa bo imel tudi nekdanji nesporni kralj lahke kategorije Habib Nurmagomedov, ki svojemu varovancu napoveduje svetlo prihodnost.

icon-expand UFC FN: Makhachev vs Moises

Nurmagomedov je eden od trenerjev Islama Mahačeva, za katerega nekateri strokovnjaki menijo, da bi lahko šel celo po Habibovi poti. V to je očitno prepričan tudi Habib, saj meni, da je Mahačev, ki je med profesionalci do zdaj na 20 borbah vpisal le en poraz, sposoben premagati tudi Dustina Poirierja, ki je v zadnji borbi opravil z zloglasnim Conorjem McGregorjem."Moj oče mi je rekel, to se spomnim … Ko boš zaključil kariero, mora naslednji priti Islam. Mora se to zgoditi istočasno, saj je med vama tri leta razlike," je za ESPN opisal Nurmagomedov, ki je Mahačeva vzel pod svoje okrilje, z njim tudi redno trenira in po besedah Islama je vse prej kot nezahteven trener.

"Rekel sem Islamu: 'Malce prepozen si, brat'. Si zgolj 'Top 10' oz. 'Top 9' borec. Pri teh letih bi moral biti 'Top 3' borec. A četudi je pozen, bo to soboto moral dokazati sebi in svetu, kdo je Islam Mahačev, najboljši na svetu. Mora imeti osem zaporednih zmag (trenutno je pri sedmih, op. p.), premagal je vse in mora se boriti za naslov. Ne zato, ker je moj brat ali prijatelj ali kar koli drugega. To soboto bo to dokazal," je prepričan Habib Nurmagomedov, ki se je upokojil po 29 zmagah brez poraza.

