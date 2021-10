Habib zavrnil Fergusonovo vabilo na kozarec vina: 'Če bi pil, bi vas vse razbil'

Dagestanskega borca, ki si je s svojim izjemnim borilnim slogom v kletki pridobil številne privržence z vsega sveta, so fotografi na Old Traffordu ujeli v družbi Usaina Bolta, Patricea Evraja in tudi slovitega sira Alexa Fergusona, s katerim sta na kratko pokramljala. Kot je kasneje na eni od prireditev na Otoku dejal Nurmagomedov, ga je Ferguson povabil na kozarec vina. "Imel sem dve možnosti. Lahko bi rekel naravnost: 'Ne, ne, musliman sem, nikoli ne pijem.' Toda ne, izbral sem drugo možnost, rekel sem: 'Mislim, da to ni dobro, kajti če bi pil, bi lahko razbil vse vas. To ni dobra ideja,'" je zavrnitev kozarčka vina opisal 33-letni Dagestanec, ki v karieri poklicnega boksarja nikoli ni izgubil. "Ni lahko biti musliman, toda obenem ti ni treba narediti vseh težkih stvari. Le bodi dober človek in pokaži, da si musliman," je še hitel pojasnjevati sloviti Nurmagomedov.