Dagestanec hladen kot špricer: 'To je samo posel'

Prah po največji borbi v zgodovini UFC se še ni polegel. Razvpiti irski borec Conor McGregor ne more pozabiti bolečega poraza proti Habibu Nurmagomedovu , zato je na družabnem omrežju Instagram objavil poglobljeno analizo celotne borbe.

Če pa se Irec še vedno ukvarja z borbo, je očitno njegov ruski nasprotnik vse skupaj že dodobra pozabil. Z mislimi je namreč že pri dvoboju z Floydom Mayweatherjem, ki naj bi še do konca tega leta začinil dogajanje v ringu. Tako se je kratko in jedrnato odzval na McGregorjevo analizo. "To je samo posel," je zapisal na Instagramu organizacije UFC. Tako naj bi ponovil besede, ki mu jih je Irec izrekel v oktagonu, še preden je v četrti rundi priznal premoč Dagestancu.