Habib presenetil z odločitvijo: Zapušča mešane borilne veščine

Nekdanji borec v mešanih borilnih veščinah Habib Nurmagomedov , ki se je kot eden redkih (po 29 zmagah) športno upokojil, ne da bi doživel grenkobo poraza, se je po koncu športne kariere podal v trenerske vode in zelo uspešno nadomestil pokojnega očeta Abdulmanapa Nurmagomedova . A po dobrih dveh letih v vlogi trenerja, promotorja, sparing partnerja in vodje ekipe dagestanskih borcev, pa se je 34-letnik nekoliko presenetljivo odločil, da se umakne iz športa.

Abdulmanap in Habib Nurmagomedov z UFC-jevim šampionskim pasom

Nekdanji UFC-jev prvak je prek objave na Instagramu namreč nekoliko dvoumno sporočil, da zapušča mešane borilne veščine. "Leto, ki se je ravnokar končalo, se je vsekakor izkazalo za zelo delovno in uspešno. Pazite nase, bratje. Upam, da je moja odločitev le dobra, en velik objem vsem. Hvala, bili ste velik razlog za moje uspehe v športu," je ob sliki celotne ekipe dagestanskih borcev zapisal Nurmagomedov.

Novico je kasneje potrdil ruski državni medij Tass.ru, ki je dodal, da želi Nurmagomedov preživeti več časa s svojo družino, ki mu veliko pomeni, a ji zadnji dve leti ni mogel posvetiti dovolj časa. "Khabib je zapustil svet mešanih borilnih veščin," naj bi viri povedali Tass.ru, kjer so zapisali še: "Ne bo več treniral borcev in niti ne bo več prisoten na treningih."

Habib je bil po zmag polni karieri zelo uspešen tudi kot trener. Skupaj z Javierjem Mendezom sta imel še posebej uspešno leto 2022, v katerem so borci pod njunim okriljem zmagali kar 19 borb in le dve izgubili. A še pomembneje je, da sta varovanca trenerjev slovitega kluba American Kickboxing Academy iz San Joseja, osvojila šampionski pas v največjih MMA organizacijah na svetu. Islam Mahačev je v impresivni predstavi s podreditvijo premagal 'Kralja podreditev' Charlesa Oliveiro in tako z osvojitvijo pasu izpolnil Abdulmanapov načrt. Po Mahačevu pa se je nato še Habibov bratranec Usman Nurmagomedov polastil šampionskega pasu organizacije Bellator.