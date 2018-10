Habib se je boril z medvedom, je prijatelj z Ronaldom in je musliman

1. Njegov oče, njegov mentor

Ko se je Habib Nurmagomedov zaradi neprimernega izpada po zmagi nad Conorjem McGregorjem na dogodku UFC 229 opravičil Las Vegasu, Nevadi in športni komisiji, se je spomnil na svojega očeta Abdulmanapa in dejal, da ga bo ta premlatil, ko se vrne domov. Prav oče je bil njegov prvi trener borilnih veščin, njegov mentor. Z očetom sta si tudi sicer zelo podobna in jasno je, da je talent podedoval po njem. Oče je sicer nekdanji ruski vojak.