Habib vrača Conorju: Osramočen boš živel do konca svojih dni, 'stroj za tapkanje'

Conor McGregorje namreč pred dnevi na družbenih omrežjih objavil kriptičen zapis, v katerem je užalil kar dva svoja nasprotnika in rivala, Paulieja Malinaggijain Habiba Nurmagomedova. Zloglasni Irec se je predvsem obregnil ob domnevno pritoževanje oziroma jamranjem pri sodnikih. "Habibu sem po tretji rundi, moji rundi dejal, naj se neha pritoževati, naj ne bo p**ka. Po vsaki rundi pri sodniki in po vsaki rundi isto pritoževanje. Ne bodi p**ka. To je počel tudi v četrti rundi, ko sva bila na tleh in je bil v boljšem položaju. To me je res presenetilo. Če bi se moral kdo pritoževati med tisto borbo, sem bil to jaz. V prvi rundi sva bila štiri minute na tleh in se ni nič dogajalo. Borba je borba in koga briga ostalo. On pa je jokal kot prava mala p**ka. Spoznal sem, da je dan danes veliko fantov v našem športu, ki so prave p**ke. Vem, da ste brez ficka, a ne bodite p**ke brez ficka," je povsem v svojem slogu zapisal McGregor in seveda sprožil val ogorčenja na spletu.

Habib mu seveda ni ostal dolžan in mu odgovoril z zelo kratkim sporočilom. "Osramočen boš živel do konca svojih dni, p**ka," je zapisal Dagestanec ter zapisu dodal še #stroj za tapkanje in #mctapkar in video borbe točno v trenutku, ko Irec prizna premoč nepremaganemu šampionu organizacije UFC. Ni kaj, zgodba med razvpitima borcema še zdaleč ni končana in verjetno ne bo, dokler se znova ne srečata v oktagonu in enkrat za vselej poravnata račune, ki so ostali odprti po kontroverzni borbi v Las Vegasu.