Habib zavrnil šefa Whita, Poirier in Chandler v borbo za naslov prvaka?!

Borbo svojih nekdanjih izzivalcev si je v živo s prizorišča na Fight Islandu v Abu Dabiju ogledal tudi nesporni vladar lahke kategorije v pokoju Habib Nurmagomedov.Nekaj trenutkov po veliki zmagi Dustina Poirierja se je "The Eagle" oglasil prek twitterja in zbodel velikega rivala McGregorja: "Poglejte, kaj se vam zgodi, ko zamenjate ekipo uspešnih ljudi, zapustite sparing-partnerje, ki so vam pomagali na poti do svetovnega vrha in jih nadomestite z malimi otroki. Daleč od realnosti," je zapisal izjemni Dagestanec.

Toda to so bile zgolj in samo pobožne želje za velikega šefa Whita, ki so se razblinile kot milni mehurček že ob Poirierjevem nokavtu sredi druge runde, po katerem se 32-letni McGregor ni več uspel pobrati. Odlični Američan je tako vrnil Ircu za poraz pred šestimi leti in pol ter s tem oddal svojo kandidaturo v boju za naslov svetovnega prvaka v lahki kategoriji. "Menim, da je McGregor zelo dobro vstopil v borbo in prevladoval v uvodni rundi. Kasneje se je zgodil padec v njegovem nastopu, Poirier ga je močno pritisnil z nizom udarcev v telo in obraz, kar je privedlo do Američanove zaslužene zmage," je zmago rojaka na novinarski konferenci na kratko pokomentiral White in se že ozrl v prihodnost. "Po tem porazu za Conorja obstajata dve možnosti: prva je ta, da se bo vrnil še močnejši in lačen novih izzivov, druga možnost pa je povezana s koncem kariere. Denarja ima več kot dovolj, to me spominja na film 'Rocky III', ko je borec na vrhu sveta in se spusti v različne življenjske skušnjave. Jahte, dragi avtomobili, milijoni na bančnem računu ... Slava in medijska prepoznavnost vam zameglita um, vi pa še vedno mislite, da ste najboljši na svetu. Nekaj podobnega se je očitno zgodilo tudi McGregorju, zato je ta pristanek na realna tla še toliko težje sprejeti. Vse je odvisno od njega in njegovih načrtov," je del, ki se je nanašal na McGregorjevo prihodnost v UFC-ju, zaključil White.