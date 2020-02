Habiba nova borba z McGregorjem ne zanima: Ne potrebujem sto milijonov

Seznam borb na prihajajočem borilnem spektaklu UFC 247, ki si ga boste lahko ogledali na VOYO: 1. Jon Jones vs Dominick Reyes, Valentina Ševčenko vs Katlyn Chookagian, 3. Juan Adams vs Justin Tafa, 4. Derrick Lewis vs Ilir Latifi, 5. Mirsad Bektić vs Dan Ige.