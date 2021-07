Hall in Strickland opravila tehtanje, za borbo naj bi se dogovorila Gaethje in Chandler

Glavna borca UFC-jeve tretje zaporedne borilne noči Uriah Hall in Sean Strickland sta uspešno prestala tehtanje, česar pa ni mogoče reči za vse borce, ki se bodo pomerili na dogodku. Bivša prvakinja ženske mušje kategorije Nicco Montaño je namreč za kar tri kilograme zgrešila mejno težo, zaradi česar so njeno borbo proti Wu Yanan črtali s seznama borb. 32-letna Američanka je bila pred tremi leti zaradi prevelikega zbijanja kilogramov že hospitalizirana, po tem pa so ji zaradi odpovedanega dvoboja proti Valentini Ševčenko tudi odvzeli šampionski pas. Zaradi težav z zdravjem, ki so se pojavile Ronnieju Lawrencu ob zbijanju kilogramov je odpadla tudi njegova borba proti Trevinu Jonesu .

Hall in Strickland sta bila na soočenju po uradnem tehtanju nasmejana, oba pa sta pred borbo zelo samozavestna. Hall ne skriva ambicij o borbi za naslov prvaka: "Tako močno verjamem vase in v svoje sposobnosti, da kogar koli postavite pred mene, ga bom premagal. Moji zadnji dve zmagi sta proti bivšima prvakoma (Andersonu Silvi in Chrisu Weidmanu), tako da po mojem mnenju sem v samem vrhu kategorije in že diham za vrat Izzyju (Israelom Adesanyso). A da pridem do njega, moram najprej premagati Seana." Stricklanda pa to ne zanima: "Naslov in kje sem na lestvici izzivalcev, mi nič ne pomenita, želim si le krvavih vojn. Rad imam nasilje in hvaležen sem, da sem lahko UFC borec. Samo da stopim v oktagon in sem srečen. Načrt? Vedno enak, zagrizem v ščitnik za zobe, stopim naprej in poskušam nokavtirati nasprotnika. Ni osebe na tem planetu, s katero si ne bi mogel izmenjevati udarcev."

37-letni Hall pravi, da ve, kaj pričakovati v borbi: "Sean bo stopil naprej in me poskušal zlomiti in to mi je res všeč. Zakaj bi kdor koli poskušal stopiti pred mene, sicer ne vem, ker sem j***** nevaren. Če to storiš, si nor. Ko stopiš pred mene, si tarča, ki prosi, da jo zadenem." Sedem let mlajši Strickland pa obljublja le: "Prinesel bom nasilje in vse, kar lahko obljubim, je vojna." Na to pa Hall odgovarja: "Niso mi všeč vojne, sem snajper in ko sprožim, je konec."

Kdo od njiju bo slavil, si lahko v živo pogledate na VOYO, prenos se začne ob 3.00.