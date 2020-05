Hardy: Woodley lahko premaga vsakogar, toda z glavo ni pri stvari

Dan Hardy znova ni razočaral. Njegove psihološko-borilne analize nekdanjih sotekmovalcev pred dvoboji so vselej izčrpne in zelo zanimive. In tudi tokrat ni bilo nič drugače, ko ga je za rokav pocukal novinar oddaje Open Mat z BT Sporta, s katerim je nekdanji MMA borec spregovoril o nedeljskem zgodnje jutranjem (po slovenskem času) obračunu med Tyronom Woodleyjem in Gilbertom Burnsom, ki ga bomo prenašali na VOYO od 3. ure naprej.



"Mnogi ljubitelji mešanih borilnih veščin mi večkrat očitajo, da se v mojih javnih nastopih čuti določena mera antagonizma do Tyrona Woodleyja, kar pa ne drži. Poglejte, stvar je sledeča: imam to srečo, da hitro prepoznam, kdo rad počne stvari, s katerimi se ukvarja, in kdo ne. Pri Woodleyju je povsem jasno, da želi biti slaven, a na drugačen način. Zagotovo pa ne skozi MMA, pa čeprav ima vse atribute, da bi lahko zmagoval v nizu in osvajal šampionske pasove kot po tekočem traku," je uvodoma dejal Hardy in nadaljeval: "Osebno tekmovalce v mešanih borilnih veščinah delim v tri skupine: na t.i. 'fighterje', športnike/atlete in borce, ki obvladajo borilne veščine (tehnični del). Woodley je brez dvoma sijajen atlet, zelo dober borec, toda ni 'fighter'. To je očitno kot beli dan. Tyron rad ustvarja rap glazbo, se druži s člani iz ekipe 'Hitrih in drznih', kar dovolj zgovorno priča o tem, da ne želi biti prepoznaven kot borec, temveč kot nekaj drugega. In to je ta delček, ki mu manjka, da bi postal serijski šampion."